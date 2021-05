Los indultos del 'procés' están en el ojo del huracán político, especialmente tras el informe contrario del Tribunal Supremo a concederlos total o parcialmente. El Gobierno en conjunto sigue la línea marcada por el presidente, Pedro Sánchez, quien en los últimos días ha defendido que la decisión se tomará en base a la "concordia" y no a la "venganza". Pero la fractura política va más allá de la que existe entre el Ejecutivo y los principales partidos de la oposición. Dentro del PSOE hay una completa división entre el bloque del 'sí' y del 'no' a los indultos. Hay dos expresidentes del Ejecutivo enfrentados: José Luis Rodríguez Zapatero a favor y Felipe González, así como el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, están en contra. Y entre los barones territoriales tampoco hay consenso: Concha Andreu y Ximo Puig los defienden, mientras que muy críticos se han mostrado Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara.

Mientras, sigue la presión al Ejecutivo. PP y Vox ya han anunciado que participarán en la manifestación convocada el 13 de junio contra los indultos en la madrileña Plaza de Colón. El Partido Popular y Ciudadanos también han anunciado que recurrirán el indulto si finalmente se concede.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que los indultos " son un instrumento que nada tiene que ver con el Poder Judicial" y que "no ponen en solfa una sentencia". Este "no es un debate jurídico" sino una cuestión política "que decide" el Ejecutivo, ha dicho en una entrevista en Canal Sur TV, donde ha defendido que "el Gobierno tiene que intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden" a que Cataluña salga del "bucle melancólico y frustrante" que supone "romper el orden constitucional sin que lo puedan conseguir es que no tiene memoria".

“Calvo: La posición del PSOE la marca Pedro Sánchez“

Calvo también ha respondido a las críticas de los últimos días de exdirigentes y barones socialistas recalcando que la "posición" del PSOE "es la que marca ahora" el secretario general, Pedro Sánchez. "Todo lo demás son opiniones particulares, respetables. Pero son instrumentos completamente legales", ha añadido.

División entre expresidentes: González en contra, Zapatero a favor Calvo se ha referido así a opiniones como las de Felipe González. “En estas condiciones yo no haría el indulto”, dijo el miércoles por la noche en una entrevista en Antena 3, en la que recordó que Sánchez ha dicho que tomará su decisión en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. Así, subrayó que la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego. También ha reconocido que no tiene relación con Sánchez desde hace más de dos años. El que fuera su número dos en el Gobierno, Alfonso Guerra, ha coincidido este viernes en que indultar a los líderes independentistas “es políticamente indeseable y jurídicamente no es legal”. Guerra se ha pronunciado así durante el evento ‘España a debate’ organizado por el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla). “Hay instalada en la opinión pública (la idea de) que el indulto es de libre disposición del Gobierno y eso no es verdad”, ha sentenciado, y se ha remitido a la Ley de Indultos para recordar que ésta “establece unas condiciones y luego el Gobierno toma una decisión”. "Algunos han confesado, y han dicho que no tienen nada que arrepentirse y han dicho ‘lo haré otra vez’”, ha proseguido Guerra, para sostener que “si el tribunal dice que no se dan las condiciones, el Gobierno no se lo puede dar” porque “sería un acto ilegal”. Por último, ha rechazado el concepto de “indulto colectivo” ya que “los indultos son individuales y, en este caso, todas las reivindicaciones son colectivas”, para concluir que tiene “clarísimo que no se puede dar, ni se debe dar”. No opina lo mismo José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió el jueves ante los medios que el Ejecutivo debería indultar a los presos aunque sea “difícil” y le acusen de “traición a España” porque “esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles queremos, que es que las cosas estén mejor entre Cataluña y el resto de España, que el independentismo pierda fuerza y que el diálogo se recupere".

Puig, Andreu e Illa apoyan el indulto y se alinean con el Ejecutivo Entre los actuales líderes de peso socialistas tampoco hay consenso. Este viernes, el presidente valenciano, Ximo Puig, y la riojana Concha Andreu y el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, han mostrado su posición favorable a la medida de gracia. “El Gobierno hará lo que considere más oportuno para reforzar la convivencia y la democracia y yo estaré a su lado en todo para apoyar el bien común", ha dicho Andreu en una entrevista en TVE. Por su parte, Puig ha considerado “acertado” que el Gobierno "promueva" los indultos a los líderes del "procés" porque ahora es "el tiempo de la política", y ha añadido que también es "exigible un gesto, y algo más, a los independentistas". En declaraciones en la SER, ha afirmado que el Ejecutivo tiene "el derecho y la obligación de pilotar la transición a una recuperación de la confianza de Cataluña y España", y ha reivindicado que es "fundamental" confiar en el Ejecutivo en las "cuestiones de Estado", como esta. Ante la división de opiniones, Puig ha admitido que hay que hacer "un recorrido pedagógico" sobre esta cuestión dentro del PSOE y dentro de la sociedad española, pues hay gente que puede pensar que "se está subvirtiendo" la Constitución y es "todo lo contrario". El líder del PSC en el Parlament y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 'procés', ya que para abrir una nueva etapa en Cataluña hay que "huir de planteamientos revanchistas y abrazar planteamientos de justicia", respetando siempre el estado de derecho. En una intervención durante la visita a una granja de Osona (Barcelona), el jefe de la oposición se ha alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al reivindicar los valores del "entendimiento y el diálogo" mientras hablaba de la tramitación de los indultos.