El Partido Popular y Vox participarán de la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 el domingo 13 de junio en la madrileña plaza de Colón para protestar contra los indultos a los presos del 'procés' que prevén que acabará concediendo el Ejecutivo.

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado durante que su partido "va a movilizarse, a recoger firmas y va a presentar mociones en los 800.000 ayuntamientos de España" contra los indultos. Así lo ha asegurado en la inauguración de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural 'Presura 20' en Soria, donde antes que él ha participado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del PP también han confirmado a RTVE que su formación "estará presente" en la concentración de protesta convocada por la plataforma fundada por la expresidenta de UPyD Rosa Díez.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado en un tuit que apoyan "sin matices" esa convocatoria. "Es importante que los españoles, más allá de las siglas de los partidos, nos unamos contra este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España", ha manifestado Abascal en un tuit en el que retuitea otro de Díez y añade la frase "Nos vemos en Colón" y las etiquetas #13J y #PlazaDeColón.

Cs no aclara si participará pero "dará la batalla"

Ciudadanos, por su parte, no aclara si acudirá o no, pero aseguran que "Ciudadanos va a dar la batalla contra los indultos y en defensa de la justicia en todos los frentes y anima a toda la sociedad a que lo haga también". Sí que ha dicho que acudirá la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís: "Allí estaré. Y los políticos tenemos que entender que esta movilización será un éxito mayor si los partidos renunciamos a patrimonializarla". En un mensaje en Twitter, ha advertido a Sánchez de que "enfrente no tiene solo a la oposición y a los jueces" sino, también, "a los españoles".

“Allí estaré. Y los políticos debemos entender que esta movilización será un éxito mayor si los partidos renunciamos a patrimonializarla.



Sánchez debe saber que enfrente no solo tiene a la oposición y a los jueces, sino a los españoles. Ellos deben ser los protagonistas del #13J pic.twitter.com/y3qUTr80Wi“ — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 28, 2021

"Ya hemos llevado el asunto a Europa, recurriremos al Supremo si finalmente cometen ese atropello, presentaremos mociones en ayuntamientos y parlamentos de toda españa y también nos concentraremos en Barcelona ante la Delegación del Gobierno el día 11 para pedirles que den marcha atrás", afirman fuentes de la formación.

Y añaden que la movilización del día 13 "es de la sociedad civil, de referentes intelectuales que tienen nuestro respeto y apoyo". "Entendemos que el protagonismo ahí debe ser para ellos y no para partidos. Nos parece buena noticia que comience a haber reacciones en cadena contra una maniobra intolerable del gobierno de Sánchez", sentencian.