Los indultos a los líderes del 'procés' todavía están en fase de tramitación pero la polémica sobre la posibilidad de que el Gobierno los acabe concediendo ha aumentado tras el informe del Tribunal Supremo, que se opone frontalmente a ellos. Precisamente, el informe del Alto Tribunal es el requisito que faltaba al Ministerio de Justicia para elaborar su propuesta y llevarla al Consejo de Ministros.

La oposición da por sentado que el Gobierno acabará otorgando el indulto a los líderes del 'procés', especialmente tras las afirmaciones del presidente, Pedro Sánchez, respecto a que la decisión se tomará en base a la "concordia" y no a la "venganza". El Ejecutivo insiste en que tiene la última palabra pese a los informes contrarios de la Fiscalía y del Supremo, que son preceptivos pero no vinculantes, y llama a ver con "normalidad" esta figura de largo recorrido en la legislación española.

Aún así, PP y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán los indultos a los líderes del 'procés', condenados en octubre de 2019 a penas de hasta 13 años de prisión por el referéndum del 1-O, si se acaban produciendo. Aquí, todo lo que hay que saber sobre los indultos:

La ley establece dos tipos de indulto: “total o parcial” . Eso depende de si el indulto se remite a todas las penas a las que la persona ha sido condenada y que aún no ha cumplido (total), o si lo hace a parte de las penas impuestas o permite la conmutación de las mismas por otras menos graves (parcial).

¿Quién puede beneficiarse del indulto y con qué condiciones?

En su artículo 1 de la ley de 1870 se establece que “los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido”. Pero existen algunas condiciones. Los propuestos a ser indultados deben haber sido condenados por sentencia firme y estar a disposición del Tribunal sentenciador -en este caso, el Supremo- para el cumplimiento de la condena.

También hay algunas excepciones. La ley de 1870 excluye de la posibilidad del indulto a aquellos condenados que sean “reincidentes” en el delito por el que han sido condenados salvo que el Tribunal sentenciador o el Consejo de Estado consideren que “hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública” para otorgarle la gracia. En el caso del 'procés', el Supremo ha destacado su voluntad de "reincidir" y no encuentra dichas razones para su indulto.

Por otra parte, “son condiciones tácitas de todo indulto” que éste “no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos”. También, que el penado obtenga, antes de ser indultado, “el perdón por la parte ofendida cuando el delito por el que hubiese sido condenado fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte”.