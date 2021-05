El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que el Ejecutivo tomará una decisión sobre los indultos del ‘procés’ en base a la “convivencia” entre los españoles. Lo ha hecho ante el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), quien le ha advertido que indultar a los líderes independentistas será “traicionar” la palabra de Sánchez, el “código ético” del PSOE y “la igualdad entre españoles”.

“La Constitución Española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia”, ha defendido Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente ha reprochado al líder ‘popular’ que hable de “legalidad y defensa de la unidad territorial” cuando “a quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia” fue a un Gobierno del PP. Ha recordado también que Casado se desmarcó durante la campaña de las elecciones catalanas del 14F de la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy del referéndum porque "fue un desastre".

Sánchez afirma que los indultos a los presos del 'procés' se decidirán apelando a la "concordia" y no a la "venganza"

“El Gobierno tomará su decisión en conciencia”, ha proseguido Sánchez, quien ha asegurado que tomaría la “misma decisión” si el Ejecutivo actual tuviera 300 escaños en lugar de 120. Y al igual que dijo el martes tras el Consejo Europeo, ha insistido en que el Gobierno “tomará la decisión a favor de la convivencia entre todos los españoles” y no en base a la "venganza" o la "revancha".

Casado: "Prefiere poner en riesgo la Constitución a cambio de estar en el poder"

Casado, por su parte, ha criticado que Sánchez quiere "indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia" y ha asegurado que el presidente del Ejecutivo prefiere “poner en riesgo la España constitucional a cambio de estar en el poder”. "El pago que le piden por haber acabado en La Moncloa será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional", ha sentenciado.

El líder del PP ha tirado de hemeroteca para recordar algunas citas de Pedro Sánchez en contra de los indultos, del independentismo y a favor del "cumplimiento íntegro" de la sentencia del 'procés'. "Usted mintió a los españoles para ganar las elecciones y al día siguiente pactó con los independentistas para ser presidente", le ha reprochado, acusándole de "traicionar su palabra", el "código ético del PSOE" y la "igualdad entre los españoles" al dar por hecho que el Gobierno indultará a los líderes soberanistas.

"Ha llegado usted demasiado lejos", ha proseguido Casado, quien ha defendido que "cumplir la ley no es venganza y defender la integridad territorial no es revancha". "Deje de tomarnos el pelo con la España del 2050 cuando sus verdaderos jefes -por los partidos soberanistas- no quieren que lleguemos a 2022", ha sentenciado.

Por último, ha vuelto a comprometerse a recurrir los indultos y ha asegurado que, si llega a La Moncloa, modificará los indultos para los delitos de rebelión y sedición, así como prohibirá los referéndums como el del 1 de octubre de 2017 en el Código Penal: "No permitiremos que lo vuelvan a hacer ni los golpistas ni usted".