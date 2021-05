El Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados a penas de hasta 13 años por sedición, malversación y desobediencia por el 'procés' y su vinculación en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Entre otras cuestiones, destaca la falta de "arrepentimiento" de los líderes soberanistas y no encuentra razones de "justicia, equidad o utilidad pública" para avalar el indulto total ni parcial.

La Sala de lo Penal ha emitido su informe, que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano tras estudiar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.

A lo largo de 21 páginas a las que ha tenido acceso RTVE, el Supremo afirma que "no puede hacer constar la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento". Por contra, destaca la "voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia" de los condenados que han expuesto reiteradamente en sus comparecencias públicas. Llegando incluso, prosigue el texto, a "asumir que la lucha por sus ideales políticos", que el Tribunal ve de "incuestionable legitimidad constitucional", "autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía".

El Supremo considera que, incluso flexibilizando el requisito legal del arrepentimiento para avalar el indulto, la Sala no encuentra "una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado" por su actuación.

Tras conocerse el informe, Fuentes de La Moncloa subrayan que no el informe no es vinculante y que las palabras del presidente del Ejecutivo, "Pedro Sánchez", son "claras" respecto a que la decisión sobre los indultos se tomaría en base a la "convivencia" y no a la "venganza". También dicen que "se sabía que este momento iba a llegar" y destaca que "se han respetado los tiempos".

No hay razones "cuando se presentan como presos políticos" La Sala afirma también que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos". Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados y añade que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. La Sala desaconseja también el indulto en base a lo establecido por el artículo 102 de la Constitución, que dispone que "la prerrogativa real de gracia no será aplicable" en dos supuestos. El primero, que la "responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno sea exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" y, el segundo, en caso de que "la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones". En este sentido, coincide con la Fiscalía al equiparar estos supuestos al ámbito autonómico. El informe concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, "la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados".