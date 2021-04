La revisión continua de la estrategia de vacunación del Gobierno dificulta saber a quién se está vacunando contra el coronavirus actualmente en España y qué vacunas corresponden a cada grupo.

Por ello, hemos recogido las principales preguntas y respuestas, a partir de los documentos redactados por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial.

Las personas menores de 65 años que hayan pasado la COVID-19 solo recibirán una dosis de la vacuna cuando hayan pasado seis meses de la infección, según la actualización 5 de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad. El nuevo criterio, que se ha fijado a partir de la evidencia científica existente, que muestra que "obtienen una respuesta inmune muy satisfactoria con una sola dosis, que no mejora con la administración de una segunda dosis". No obstante, para las personas de 65 años o más que hayan pasado el COVID-19 se ha mantenido la pauta de dos dosis.

Ante esta situación, farmaceuticas como AstraZeneca ya han anunciado que están trabajando en un antígeno efectivo ante estas mutaciones. No obstante, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS ha avalado el uso de dicha vacunas en países donde circulen variantes . Según han defendido desde la OMS, incluso si se reduce la protección que otorgan estas vacunas, especialmente frente a enfermedades graves, "no hay razón para no recomendar su uso".

¿Por qué se suspendió la vacunación con AstraZeneca?

España, junto a una decena de países europeos, decidieron suspender provisionalmente la vacunación con AstraZeneca, por "precaución", después de que se identificaran una veintena de insuales cuadros clínicos de trombosis, coincidido en el tiempo con la inoculación del fármaco.

“EMA: "Es una vacuna segura y muy eficaz"“

Tras investigar los casos detectados en Europa uno por uno y en profundidad, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó a los países comunitarios que continuaran administrando con normalidad esta vacuna: "El PRAC ha llegado a una conclusión científica clara, y es que es una vacuna segura y muy eficaz. Los beneficios superan con creces a los riesgos".

Además, el regulador europeo reiteró que la incidencia en trombos es incluso menor en ciudadanos europeos vacunados que en no vacunados, cuando se habían administrado cerca de 17 millones de dosis entre Reino Unido y la Unión Europea. No obstante, Alemania ha preferido no administrar esta vacuna a menores de 60 años y Francia no lo hará a menores de 55 años.