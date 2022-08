2009, el año en que murió Michael Jackson

25 de junio de 2009. 14.26 hora local en Los Ángeles (23.26 hora peninsular española). El mundo no lo sabe, pero está conteniendo el aliento. El corazón del pop se detiene porque su rey, Michael Jackson, ha muerto a los 50 años. Y con él, toda una época.

Jackson revolucionó la música, es el artista de los récords: el disco más vendido de la historia (Thriller [el videoclip]) y el que más ha vendido en total (750 millones de copias), el intérprete más premiado (405 galardones, entre ellos 18 grammys), el que más dinero ha aportado causas benéficas (más de 300 millones de dólares). Su popularidad y su éxito musical hicieron de él un mito.

00.00 min Y aunque los servicios médicos apenas tardaron unos minutos en llegar y trasladarle a un hospital, no pudieron hacer nada por él.

Desde su muerte, todo lo relacionado con ella ha ocupado los primeros puestos en los buscadores de internet. Las causas, su entierro, sus últimos ensayos (que han dado lugar a una película y un disco, This is it), los objetos que le pertenecieron... Y la leyenda del gran artista, del muñeco roto, sólo puede ir agigantándose.

“El 12 de mayo, murió el músico Antonio Vega“

Pero la muerte de Jackson no fue la única puñalada al pop. Para el público español, será además, el año de la muerte de Antonio Vega, ese chico triste y solitario, a los 51 años. Un cáncer de pulmón lo convirtió en el chico de ayer el 12 de mayo.

04.14 min Hoy en Madrid hemos visto como cientos y cientos de personas, de todas las edades, hacían cola en la capilla ardiente de Antonio Vega. Han esperado durante horas para despedir a unos de los compositores más admirados y queridos de nuestro país. Un músico que comenzó así su carrera.

Otras voces del mundo de la música que se apagaron en 2009 han sido las de Mercedes Sosa, Luis Aguilé, Mari Trini, Willy DeVille, la coreógrafa y bailarina Pina Basuch, la pianista Alicia de Larrocha o Chano Lobato.