Las nominaciones en los Globos de Oro, que suelen dar pistas de cara a los Oscar, pone a Almodóvar y a Penélope Cruz de nuevo en la carrera para lograr la preciada estatuilla gracias a Los abrazos rotos y a su papel en Nine, respectivamente.

Desde que en 1999 Pedro Almodóvar ganase el Oscar a la Mejor Película en habla no inglesa con Todo sobre mi madre, el público español se ha (mal)acostumbrado a contar con algún producto nacional en la lucha.

En 2001, Javier Bardem estuvo nominado por Antes que anochezca. En 2002, Almodóvar fue candidato con Hable con ella en la categoría de Mejor Director y logró el galardón a Mejor Guión Original.

Amenábar y su Mar adentro (premiada en 2004), Alberto Iglesias (2005), la hispanomexicana El laberinto del fauno en 2006, la primera nominación para Penélope Cruz, como actriz principal por Volver, el primer Oscar para un actor español de Bardem en 2008, y el Oscar de Penélope en 2009...

Penélope Cruz es una de las estrellas de 'Nine' un musical que se postula como uno de los favoritos a los Oscar.

Pero una vez nominados a los Globos de Oro, ¿qué posibilidades tienen tanto Penélope Cruz como Los abrazos rotos de lograr un hueco en las nominaciones a los Oscar, que serán anunciadas el 2 de febrero? Aún más, ¿cuáles son sus oportunidades de llevarse al tío Oscar para decorar el aparador?

Las posibilidades de lograr una nonimación a los Oscar son aún menos. Como Mejor Película de habla no inglesa, la elegida para representar a España fue El baile de la victoria. Y muy clamoroso tendría que ser el éxito del filme en Estados Unidos para que tuviese un hueco en alguna de las categorías principales.

Las apuestas nominan a Penélope

El caso de Penélope Cruz es muy diferente, y podemos volver a ilusionarnos con una nominación de la madrileña como mejor actriz de reparto. Sería, así, una de las pocas elegidas en haber logrado dos nominaciones consecutivas (sólo Joan Allen en los años 90 y Glenn Close en los 80 lo han logrado recientemente).

Las apuestas la sitúan entre las cinco favoritas. Sin embargo, es utópico pensar en que puede ganar el Globo de Oro o el Oscar.

“La actriz de Precious, Mo'Nique, es la gran favorita para Globo de Oro y Oscar“

De los premios que se han concedido hasta ahora en los EE.UU., la actriz de Precious, Mo'Nique, se ha llevado 9 (es la indiscutible favorita para Globo de Oro y Oscar) y Anna Kendrick (Up in the air), uno.

En contra para ganar el Oscar, además de las contrincantes, cuenta con el hándicap estadístico de que nunca en la historia de los premios una actriz ha logrado dos veces consecutivas el Oscar a mejor actriz de reparto, y sólo dos, Luise Rainer y Katharine Hepburn, lograron dos premios consecutivos como mejor actriz principal.