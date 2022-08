Michael Jackson: muere el icono, nace el mito

Ya es un mito completo. Ha dado el único paso que le faltaba. Michael Jackson ha fallecido este jueves 25 de junio a los 50 años de edad. Su muerte se certificaba a las 23.26, hora peninsular. La división de homicidios de la policía de Los Ángeles se ha hecho cargo de la investigación.



El corazón del rey del pop se paraba justo dos horas antes. El médico de la familia, que se encontraba en el domicilio de Bel Air, ha intentado reanimarle. Los servicios de urgencias han acudido inmediatamente al palacete de estilo francés. 100.000 dólares de alquiler mensual, siete dormitorios y trece baños. Cuando han llegado, Michael Jackson ya no respiraba. Durante 30 minutos le han practicado masaje cardiaco y el boca a boca sin éxito. El icono musical se hundía en un coma cada vez más profundo.



El artista ha sido trasladado inconsciente en ambulancia al hospital Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles, a poco más de 4 kilómetros de distancia; seis minutos entre la vida y la muerte. Durante una hora, el equipo médico ha intentado recuperarle de la muerte. En vano. El fracaso se reflejaba en el rostro de su hermana La Toya Jackson.



Los forenses tienen ahora que determinar la causa de la muerte y se le practicará la autopsia este viernes. Un helicóptero ha trasladado el cadáver del hospital a la morgue.



Causas de la muerte sin determinar



El abogado de la familia, Brian Oxman, ha declarado a la cadena CNN que Michael Jackson estaba tomando medicamentos, recetados para tratar la vértebra y la pierna que se había roto en un ensayo. "No conozco la causa de la muerte, pero me lo temía", ha dejado caer. Sugiere que el rey del pop abusó de las pastillas. Y que el entorno de la estrella precipitó el desenlace. "Estaba rodeado de personas que le influían negativamente. Jackson estaba perfectamente hasta hace poco".



En todo caso, Los detectives de homicidios han abierto una investigación. El portavoz de la policía de los Ángeles, Greg Strank, ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas. No hay indicios de crimen y ha querido restar trascendencia a que sea la división de homicidios la que haya acudido a la casa de Jackson para abrir las indagaciones.



El hermano de Michael Jackson, Jermaine, ha salido al paso de estas declaraciones subrayando que las causas de la muerte se determinarán en la autopsia. Con la voz entrecortada, ha pedido que se respete la intimidad de la familia en estos momentos tan duros



Primero incredulidad, luego pena y finalmente el homenaje



Apenas conocerse la noticia, miles de admiradores se han concentrado ante el hospital y el domicilio de su ídolo. El sentimiento inicial es de incredulidad. Las preguntas de los cientos de periodistas no dejan lugar a la duda. El dolor se abre paso. Los helicópteros que sobrevuelan la zona certifican lo irreparable.



Luego sobreviene el homenaje en todos los medios. Sin excepción. Sin fronteras. Son las primeras señales de que el icono se transforma en mito. Al otro extremo del país, en Nueva York, los fans velan su muerte cantando y bailando sus canciones frente al teatro Apollo de Harlem, donde Jackson debutó en 1969, cuando sólo tenía nueve años.



Los canales especializados, como MTV, emiten los éxitos emblemáticos como "Beat it" y el tótem de una generación, "Thriller", el disco más vendido de la historia: más de cien millones de copias. El director de aquel vídeo único, John Landis, ha señalado que Jackson "tenía un extraordinario talento y era una auténtica estrella internacional, tuvo una vida complicada y a pesar de sus dotes, permanecerá como una figura trágica".

El día en que murió la música pop



Ha pasado medio siglo desde el día en que muriera la música, como cantaba Don McLean en su American Pie. Se ha truncado para siempre la esperanza de que Michael Jackson regresara a los escenarios. Preparaba una serie de actuaciones en Londres que tenía previsto iniciar este verano.



50 millones de dólares de ingresos. Un último intento de lavar los escándalos, de borrar los juicios por pedofilia, de volver a alimentar la leyenda, de demostrar su talento musical, de añadir una muesca a los más de 700 millones de discos que vendió en su vida. Operaciones de estética. Blanqueo de piel. Siempre polémico. Cantante, bailarín, genio. A la altura de Elvis y Sinatra. Michael Jackson ha muerto y ya es un mito.