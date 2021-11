Michael Jackson está luchando "en secreto" contra un cáncer de piel, aunque no se espera que la enfermedad le impida actuar en los cincuenta conciertos que tiene programados este verano en Londres, según informa este sábado el diario británico The Sun El diario sensacionalista, que cita una fuente de la que no da detalles, afirma que los médicos le diagnosticaron el cáncer al "rey del pop" en las últimas semanas y"Los análisis de Michael mostraron lunares de cáncer de piel en su cuerpo y células que podrían provocar cáncer de piel en su cara", afirma la citada fuente.Al principio, Jackson, de 50 años, se sintió "muy preocupado", si bien "los médicos le han asegurado que pueden tratarlo (el cáncer) y que se recuperará", dice el informante, al agregar queEl cantante ha visitado regularmente a un dermatólogo en Beverly Hills (Los Ángeles, EEUU) ataviado con máscara y un gorro, de acuerdo con The Sun.Según el periódico, Jackson también ha sido visto en el hospital Cedar-Sinai de Los Ángeles, que cuenta con un laboratorio especializado en pruebas para detectar el cáncer.Pese a que el artista intenta quitar importancia a su enfermedad, la noticia ha causado inquietud entre los fans de cara a los conciertos prometidos por el cantante en el O2 Arena de Londres, que empezarán el 8 de julio.La última vez que el "rey del pop" actuó en la capital británica fue en 2006, cuando intervino en la ceremonia de los premios World Music, aunqueEsa visita fue su primera aparición en públicoen Los Ángeles (Estados Unidos) el año anteriorMichael Jackson triunfó en los años ochenta con discos tan famosos como Thriller (1982), que continúa siendo el álbum más vendido de la historia de la música.