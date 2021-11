Escucha las mejores canciones de 'Jacko'

ABC (1970) Segundo single con los Jackson 5 y un clásico del soul bailable gracias al cual los Jackson son el primer grupo de la historia cuyos 4 primeros singles fueron número uno en ventas.

I'LL BE THERE (1970) La primera balada del grupo también alcanzó el número uno en 1971. Michael demostró que estaba destinado a ser uno de los mejores vocalistas de la música negra.

BEN (1972) primer éxito en solitario con solo 14 años y con el que consiguió una nominación al Oscar a la mejor canción.

BLAME IT ON THE BOOGIE (1978) Junto a los Jackson 5 un clásico de la disco-music de los 70 que revolucionó las pistas de baile de todo el mundo.

THRILLER (1982) el vídeo de este single cambió totalmente el concepto del vídeo promocional elevándolo a la categoría de arte. Jamás el estreno de un vídeo musical causó tanto impacto como este Thriller que convirtió a Michael en la primera estrella negra de la MTV.

BILLIE JEAN (1982) quizás la línea de bajo más célebre e imitada de la historia. Aun hoy en día los artistas y Djs más vanguardistas de música electrónica siguen sampleando `Billy Jean'. En este vídeo aparece por primera vez el baile del `Moonwalk' creación del propio Michael.

BEAT IT (1983) otra de las razones por los que `Thriller' es el disco más vendido de la historia del pop. La canción cuenta con la guitarra del virtuoso Eddie Van Halen y ganó dos premios Grammy en las categorías de la "mejor canción del año" y "mejor voz masculina de rock.

THE GIRL IS MINE (CON PAUL MACCARTNEY) (1984) Un dueto con dos iconos de la historia del Pop que demuestra la versatilidad de Michael como intérprete y compositor.

WE ARE THE WORLD (1985) junto a artista como Dylan y Springsteen, ésta canción, compuesta por él mismo, reunió más de 50 millones de dólares para ayudar a paliar el hambre en África, y además de ganar 3 Grammys se convirtió en el single más vendido hasta ese momento.

B.A.D. (1987) otra línea de bajo magistral que fue el primer single del álbum con el mismo título que vendió más de 30 millones de discos. El vídeo clip fue dirigido nada menos que por Martin Scorsese.

BLACK OR WHITE (1991) el primer single de `Damgerous' y el de más rápido ascenso en la historia del ranking Billboard. Su videoclip, un cortometraje, es el más caro de la historia hasta el momento y la gira de este álbum alcanza un récord de audiencia mundial.

YOU ARE NOT ALONE (1995), Fue un single extraído de HIStory: Past, Present and Future - Book I, un álbum doble mixto con un primer volumen que incluye grandes éxitos de su carrera y un segundo formado por temas nuevos, entre ellos este baladón que entró directamente al número uno de la lista, algo sin precedentes, marcando un nuevo récord.

