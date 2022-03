Ser deportista de alto nivel y ser madre ha sido durante mucho tiempo un deseo inalcanzable. Muchas deportistas aplazaban la maternidad hasta el final de su carrera deportiva. Sin embargo, desde hace algunos años está situación está cambiando y, aunque todavía queda mucho por hacer, cada vez son más las mujeres que se deciden a tener un hijo sin renunciar a seguir destacando en su deporte.

La atleta Allyson Felix, la tenista Serena Williams o la futbolista Alex Morgan se han convertido en referentes a nivel mundial al quedarse embarazadas y seguir en primera línea del deporte. Pero no son las únicas. En nuestro país encontramos cada vez más deportistas de alto nivel que compaginan la maternidad y el deporte de alto rendimiento.

Ona Carbonell, Maialen Chourraut, Teresa Portela, Blanca Manchón o Liliana Fernández son solo algunos ejemplos de estas deportistas pioneras que han seguido destacando tras haber dado a luz.

Todas ellas han cumplido su deseo de ser madres y, además, demostrar que después se puede seguir estando en lo más alto, participando en unos Juegos Olímpicos.

"Hay que visibilizar las dificultades de una mujer deportista cuando decide ser madre y continuar con su carrera deportiva. No es un camino fácil. Es un camino que no está regularizado, se necesitan más ayudas, más becas" , reclama.

"Es una logística y un esfuerzo enorme. Tienes que sacrificar mucho más. Yo he tenido el apoyo personal de mi familia y mi marido, el primero. Si él no me hubiera apoyado no estaría aquí hoy ", añade Liliana que ahora, embarazada de su segundo hijo, continúa entrenando y sin pensar en la retirada.

Pero, aunque este Convenio sea un paso muy importante, aún quedan muchas cosas por hacer. Y es que, por ejemplo, en el texto no se habla nada de qué debe hacer una jugadora embarazada , si debe seguir o no con los entrenamientos.

"Un embarazo en la vida cotidiana es muy normal, pero en el fútbol femenino, hasta ahora, no se ha podido realizar. No teníamos el respaldo para hacerlo. Espero abrir muchas puertas y que muchas jugadoras más se atrevan a dar el paso", añade.

Leslie Knight, de baja médica por su embarazo

Otro caso que demuestra que aún queda mucho por hacer es el de Leslie Knight. La jugadora del Estudiantes es pionera en el baloncesto femenino de nuestro país con su embarazo.

En su entrevista con RTVE.es cuenta que desde el principio recibió el apoyo de su club cuando le comunicó que estaba embarazada, sin embargo, desde entonces se encuentra de baja y sin poder entrenar con el equipo, cobrando a través de una compañía aseguradora.

"Es una sensación muy rara, te sientes apartada”, asegura esta estadounidense, de 35 años, que no puede entrenar ni viajar con sus compañeras.

"Es un poco agridulce...Estoy de baja y me está pagando una compañía privada, sigo cobrando mi sueldo pero el club ya no se encarga de pagarme cada mes. Además, en el partido no puedo estar en el banquillo porque estoy de baja y no debería estar ejerciendo como imagen del club. No estoy jugando pero puedo ir a animar a mis compañeras ¿no? Todavía es mi equipo", lamenta.

En este sentido Leslie Knight espera que se avance cuanto antes en un convenio para el baloncesto para que ninguna jugadora se sienta aislada ni invisible como le ocurre ahora a ella.