En los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio Eva Moral fue noticia por lograr la medalla de bronce en triatlón la categoría de PTWC1. Una medalla que era todo un sueño al llegar en su año de debut olímpico. Ahora, esta triatleta paralímpica vuelve a ser noticia cumplir otro de sus sueños y es que Eva Moral va a ser madre el próximo mes de junio.



La gran noticia la ha anunciado en sus redes sociales y, en una entrevista con TVE, comenta que "formar una familia es algo que siempre hemos tenido en mente" y que ahora era el mejor momento para hacerlo porque esto no va a cambiar sus planes de estar en París 2024.

"Yo tengo 39 años y tampoco podía esperar mucho más. Pero tenemos claro que queremos llegar a los siguientes Juegos y pensamos que el momento era este año, que es un poco de transición", asegura.

Además, aunque está ya de cinco meses, Eva Moral no ha parado de entrenar. De hecho, su bebé llega ya con dos medallas bajo el brazo: el oro en el Europeo de Paratriatlón y el bronce en el campeonato del Mundo de Paratriatlón.

Dos medallas que demuestran que el deporte de élite y la maternidad no están reñidos. Y es que, como dice esta atleta, tan solo hay que adaptar las circunstancias.

“No voy a parar de entrenar hasta que el cuerpo me deje“

"En realidad no he parado porque desde el primer momento sigo entrenando. Es verdad que los entrenamientos son diferentes, controlados… pero mi intención es seguir así y no voy a parar de entrenar hasta que el cuerpo me deje", añade.

De momento, lo único que Eva Moral no va a hacer es competir más hasta que dé a luz, pero tiene claro que su objetivo de estar en París 2024 no se va a ver afectado por su embarazo y espera "estar corriendo el campeonato del mundo en noviembre".

"A lo mejor es muy precipitado, pero está en mi cabeza. La verdad es que me encuentro muy bien físicamente y, emocionalmente, más todavía", señala.

Miedo a perder apoyos y patrocinios por comunicar un embarazo Lo peor de estos cinco meses han sido los miedos e inseguridades que surgían por saber cómo se tomarían la noticia del embarazo los patrocinadores, pero en el caso de Eva todo "ha ido genial". “Tenía ese miedo porque nunca es buen momento de anunciar un embarazo“ "He esperado hasta cinco meses para poderlo comunicar porque siempre tenemos ese miedo de pensar que por decir que estás embarazada no se te va a tener tanto en cuenta. O miedo a perder los patrocinadores, que en mi caso no ha sido así porque me han apoyado desde el primer momento", asegura. "Es verdad que tenía ese miedo, porque nunca es buen momento, y para una mujer deportista menos, pero yo no soy una persona que se caracterice como por ser miedosa, sino por echarme para adelante y afrontar las cosas como vienen", desvela esta triatleta que 2013 tuvo que dar un giro radical a su vida.

Normalizar el embarazo entre deportistas de alto nivel Fue el 29 de septiembre cuando, durante una marcha cicloturista, sufrió un accidente con su bicicleta. Se cayó por un barranco de 7 metros y perdió la movilidad en sus piernas a causa de una lesión medular. A pesar del duro revés, Eva no se rindió y peleó por seguir disfrutando de su pasión por el deporte y ahora es toda una medallista olímpica. Ahora, haciendo público su embarazo, Eva Moral aparca sus miedos y pone de manifiesto que el deporte de élite y la maternidad "son totalmente compatibles". “Las deportistas somos las únicas que podemos ser madres y no nos podemos quedar atrás por este motivo“ "Es otra lucha que tenemos que abanderar las mujeres. Se nos tiene que ver. Las deportistas somos mujeres y, hasta el día de hoy, somos las únicas que podemos ser madres y no nos podemos quedar atrás por este motivo. Además, que no es que estemos más enfermas, ni lesionadas, ni nada, simplemente estamos creando vida", enfatiza. En ese sentido, Eva cree que desde las Federaciones "se debería de dar visibilidad y apoyo" a las deportistas embarazadas y de esta forma "normalizar" esta situación. "No tenía que haber esperado tanto para comunicarlo, pero es cierto que te entran muchas inseguridades. Ojalá esto se vaya normalizando y las que vengan detrás tengan la libertad de poderlo expresar cuanto antes", añade.

Marta Corredera también será mamá Y es que el caso de Eva Moral es solo uno más de las deportistas de élite que deciden aparcar por unos meses su carrera deportiva para poder ser madres. Uno de los ejemplos más recientes los tenemos en el fútbol femenino con Marta Corredera. La jugadora del Real Madrid y de la selección española anunció la semana pasada que va a ser mamá. "Una pausa deportiva" en su carrera para disfrutar de su nueva etapa. “Estamos MUY FELICES de anunciaros que la familia crece������



Ahora toca cuidarse por un tiempo y hacer una pausa deportiva para disfrutar de cada momento de esta nueva etapa!



¡Te esperamos con ganas!❤️



Som-hi @JosepOlive1985!��✨#babyiscoming #babyisloading #Futfem #Feliz pic.twitter.com/NeW5kB4T2l“ — Marta Corredera (@Corredera7) January 24, 2022 No es la única ya que el pasado mes de noviembre la capitana del Levante Femenino, María de Alharilla, también desveló su embarazo. "Estoy muy feliz, ser madre y futbolista es factible", anunció en su momento. “Ser madre y futbolista es factible“ Dos casos más que vienen a dejar patente que las deportistas ya no tienen que retirarse para cumplir el sueño de la maternidad, sino que esta solo supone un parón en su carrera deportiva.

Leslie Knight y el embarazo en el baloncesto No son las únicas. En el baloncesto femenino también descubrimos un caso igual la semana pasada. Leslie Knight, jugadora del Estudiantes, desveló que está embarazada de tres meses motivo por el cual estará unos meses de baja médica. 11.49 min Leslie Knight, baja médica en Movistar Estudiantes por embarazo Aunque en su caso no tiene claro si volverá a jugar tras dar a luz, Leslie quiere que su ejemplo sirva para normalizar el embarazo entre las deportistas de élite.

Ona Carbonell, superación deportiva tras la maternidad Algo parecido ocurrió con toda una campeona como Ona Carbonell cuando decidió que quería ser madre. En septiembre de 2019 la nadadora española anunció su retirada temporal de la competición y la renuncia, en principio, a los Juegos de Tokio para poder cumplir su deseo de ser madre. Un sueño que llegó en agosto de 2020 con el nacimiento de su hijo Kai. 40 días después de dar a luz Ona volvía a estar metida en el agua y como los Juegos Olímpicos se retrasaron un año por la pandemia, la nadadora catalana logró clasificarse para estar en Tokio 2020. Toda una proeza si tenemos en cuenta que solo habían pasado unos meses desde el nacimiento de su hijo. Ona Carbonell se convertía así, nuevamente, en un ejemplo poniendo de manifiesto que se puede ser madre y deportista de élite. Y continuó siendo un modelo a seguir al denunciar las dificultades de conciliar la maternidad y el deporte de máximo rendimiento durante los Juegos . 00.55 min Ona Carbonell denuncia que no podrá mantener la lactancia de su hijo en Tokyo 2020 A ella, sin ir más lejos, le tocó celebrar el primer cumpleaños de su hijo por videollamada ya que los organizadores de Tokio 2020 no le permitieron llevarlo con ella.