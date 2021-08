Aquí tenemos el tuit que muchos estabn esperando. La Federación estadounidense de Gimnasia confirma la presencia de Simone Biles para la final de barra de equilibrio de este martes. ¡Gran noticia!

“We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!“