Ana Peleteiro se ha colgado el bronce en triple salto en Tokyo 2020. La atleta gallega logró la mejor marca de España para conseguir el metal con el que llevaba años soñando. Peleteiro seguía sin creérselo incluso cuando un miembro de Tokyo 2020 se acercó para colgarle, por fin, la medalla.

¿Qué sabes de Ana Peleteiro?

03.00 min Ana Peleteiro: "Estoy como de resaca. No he dormido nada"

"Estoy como de resaca. No dormí nada y mira que lo intenté" decía la gallega que aún tenía palabras de elogio hacia su amiga y compañera de entrenamiento Yulimar Rojas, que se llevó el oro en la misma prueba y superó el récord del mundo: "Fue una final de locos. Yo no me puedo quejar, estoy encantada. Lo de 'Yuli' lo tenía asumido, era oro antes de llegar a Japón."