Ana Peleteiro ha sido la invitada de honor a la fiesta de Yulimar Rojas en la final de triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La joven atleta gallega ha logrado un maravilloso bronce que la ha confirmado como una de las grandes estrellas de su disciplina. Tras la explosión de júbilo por el hito conseguido, Peleteiro ha sido entrevistada en RTVE cuando aún seguía sin creerse lo que había logrado.

"No lo voy a asumir hasta que llegue a mi casa y la ponga en la estantería de mis padres", ha reconocido la atleta de Ribeira.

El camino hasta aquí no ha sido fácil, en Río 2016 la atleta tuvo que ver los Juegos por televisión. "Que mi primera medalla a nivel mundial sea una medalla olímpica...", decía emocionada.

"En 2016 los vi desde casa triste, llorando porque no estaba allí, me replanteé todo, si valía para esto. He luchado un montón, no me lo creo", relataba con lágrimas en los ojos.

00.48 min Tokyo 2020 | Ana Peleteiro y Yulimar Rojas, en la final de triple salto