Ana Peleteiro a Ray Zapata:"No somos de color, somos negros"

Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en Tokyo 2020, y Ray Zapata, plata en suelo, han concedido una entrevsita a TVE un día después de ganar sus preseas en Juegos Olímpicos de Tokyo en la que han abordado el tema de la diversidad de razas entre la delegación española. Cuando el gimnasta estaba intentando explicar que se siente 100% español, la gallega le ha corregido explicando que "no somos de color, somos negros. De color son ellos, que cambian más de color que el sol", en un exabrupto.



Peleteiro y Zapata, íntimos amigos que desvelaron ayer tras ganar sus medallas que la hija del gimnasta es ahijada de Peleteiro, han explicado que "se sienten super orgullosos cuando salen a la pista a representar a España". "Cuando gano una medalla, la gano también para España", ha sentenciado Ray Zapata.

Los dos amigos han desvelado también ante los micrófonos de TVE que piensan hacerse un tatuaje juntos, pero "finito que yo no quiero un dragón khan", ha explicado entre sonrisas la atleta gallega, mientras miraba el brazo lleno de tatuajes de Zapata. Además, han contando más detalles de cómo se fraguó su amistad: "Yo soy fanática de la gimnasia y me iba a verlos entrenar -al equipo nacional de gimansia-. Y así empezamos a hacernos amigos. Somos más de estar en los malos momentos el uno para el otro, que es la diferencia entre ser amigos o mejores amigos", ha explicado.

“Fui yo quien le pedí ser la madrina de su hija; él ya tenía pensado pedírmelo“

Peleteiro, que ayer consiguió batir el récord de España, ha explicado que fue ella quien casi le pidió a Ray ser madrina de Olympia, la hija de dos meses que tiene el gimnasta, y él ha confirmado que pensaba pedírselo igualmente. "Los dos quisimos ir juntos a Río y hacer esto, pero él no se clasificó para la final y yo me lesioné y no pude ir a los Juegos Olímpicos", ha relatado Peleteiro, que también ha asegurado que siempre estaba viendo señales de que el éxito conjunto de los dos podía realmenet ocurrir en estos Juegos.

Ante la pregunta de si lo habían celebrado, Peleteiro ha explicado que estaban muy cansados y que aún no, pero que el abrazo que se dieron cuando se reencontraron en la villa fue muy especial. "Aunque hay ambientillo en la Villa eh", ha explicado con gracia la gallega.

Especialmente ilusionados se han mostrado los dos atletas al ver la repercusión que ha tenido su medalla en España: "Hemos sido portada de todos lados, del telediario, de todos lados... Esas portadas las vamos a tener de recuerdo. Esto hay que guardarlo porque Olympia va a flipar", ha comentado Ana Peleteiro.

En una entrevista previa, la atleta explicana que se sentía "como de resaca. No dormí nada y mira que lo intenté" decía la gallega que aún tenía palabras de elogio hacia su amiga y compañera de entrenamiento Yulimar Rojas, que se llevó el oro en la misma prueba y superó el récord del mundo: "Fue una final de locos. Yo no me puedo quejar, estoy encantada. Lo de 'Yuli' lo tenía asumido, era oro antes de llegar a Japón."