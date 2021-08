La pareja masculina de vóley playa no pudo vencer a los campeones del mundo y no consiguieron avanzar a cuartos de final. Herrera y Gavira venían de un duro partido contra Polonia, pero en este encuentro no pudieron conseguir la remontada. La victoria por parte de los rusos ha sido por 20-22 y 17-21.

[Clasificación y resultados de Tokyo 2020]

El juego de España se centró en unas buenas recepciones y grandes fintas en los remates mientras que los rusos optaban por reventar la pelota en cada remate, especialmente Stoyanovskiy con su gran fuerza.

El partido comenzó bastante bien para los españoles, consiguiendo los primeros puntos del partido y dejando una leve distancia con los rusos. Poco a poco fueron remontando los rusos hasta que se plantaron en el descanso técnico del primer set con un 11-10 a favor de la pareja española. Por desgracia, a partir de ese momento la pareja del Comité Olímpico Ruso comenzó a remontar y el partido se igualó, quedando el set finalmente 20-22 a favor de los rusos.