Los Juegos de Tokyo 2020 pasarán a la historia como aquellos Juegos en los que las atletas transgénero han encontrado su oportunidad: este lunes, la neozelandesa Laurel Hubbard ha marcado un hito histórico debutando en la categoría de +87 kilos de halterofilia como mujer. Es la primera vez en su vida, después de trece años compitiendo como Gavin Hubbard, que lo hace como Laurel. Y, con este hecho, se abre una nueva era.

Laurel, que ha fallado en los tres intentos de arranque, con un peso de 120 kilos en el primero y 125 en los dos últimos, ha sido descalificada sin aspirar a la medalla olímpica. Hubbard se retira del concurso sin metal, pero con un triunfo que supera lo profesional: haber competido como mujer. Con una sonrisa espléndida tras terminar y mostrando su tatuaje del trébol de la suerte, terminaba la que, probablemente, ha sido la competición más importante de su vida.

Aunque Laurel ha estado bajo la lupa desde que se conociera su participación, Rebecca Catherine Quinn también ha hecho historia en el fútbol olímpico. Quinn, del equipo canadiense, se declaró abiertamente transgénero el año pasado y persona no binaria. Lo proclamó, además, a través de sus redes sociales. Conocida por luchar contra los pronombres femeninos y masculinos, Quinn también ha marcado un antes y un después tras debutar con su selección ante Japón. El cuadro femenino empató contra el anfitrión en el partido más importante para Quinn.

"Soy la primera persona abiertamente trans que compite en las Olimpiadas. No sé cómo me siento. Me siento orgullosa de ver 'Quinn' en la alienación y mi acreditación, pero triste por saber que otros deportistas olímpicos no pudieron vivir su verdad", explicaba la jugadora en su perfl de Instagram.