Que la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la economía es una obviedad. Que el fútbol no ha sido ajeno a la crisis, también. No hay más que ver las gradas vacías en los estadios para darse cuenta. Aunque la televisión sigue estando ahí, el retraso en los ingresos por el parón de 2020 ha sacudido como nunca en la historia del fútbol a los clubes.

Dos de las Ligas más fuertes de Europa, la Premier League inglesa y LaLiga española, se han visto afectadas al igual que el resto de sus competidoras.

"¡Al loro! ¡Qué no estamos tan mal, hombre!". Esa frase va íntimamente ligada a Joan Laporta en su primera etapa como presidente del FC Barcelona. Ahora ha regresado, pero le ha costado reunir el aval de 124 millones que presentar para poder asumir el cargo.

El Barça acumula una deuda que ya supera los 1.000 millones y fue uno de los clubes españoles que se acogió a un ERTE durante el parón del fútbol por la pandemia del coronavirus.

Su eterno rival, el Real Madrid, no ha vuelto a presentar un fichaje de relumbrón desde Eden Hazard. El club que preside Florentino Pérez no se acogió al ERTE, pero también se ha visto obligado a pedir un esfuerzo de contención a la plantilla -aún colea la renovación de Ramos- y a no fichar.

Son las consecuencias de un parón que no solo ha afectado al fútbol español, sino a todo el planeta balompédico a nivel mundial. De acuerdo con las conclusiones del informe "Football Money League" que cada año elabora Deloitte, las diferentes respuestas de cada Gobierno y de los órganos rectores del fútbol han afectado de distinta forma en cada país.

En dicho informe, presentado en enero de este año, se recogen las cifras de negocio de los 20 clubes con más ingresos del mundo durante la temporada 2019-2020, la última completa y que se ha visto condicionada por la pandemia.

El "contrato del siglo" de la Premier y su efecto Barça, Madrid y a más distancia Atlético de Madrid son los clubes españoles que mantienen el 'honor' de la liga española. Pero desde que en 2015 la Premier firmara el "contrato del siglo" en derechos de televisión, como se le calificó, el nivel global de ingresos de su liga desbancó a la española. De ocho clubes en el 'top 30' de Deloitte -algunos años ha aparecido ampliado- pasaron a 14 en un solo año y 16 en el siguiente. En 2017 y 2018 el Manchester United llegó a desbancar al Madrid como club con más ingresos, recuperando su posición en 2019 y siendo desbancado de nuevo el año pasado por el Barça. En este informe de 2021 sigue el club culé al frente, pero teniendo que hacer frente a la drástica reducción de ingresos al igual que sus competidores. De 840 millones han pasado a 715 millones de euros. El Madrid ha pasado de 757 millones a 691m; el United ha cedido su tercera plaza en favor del Bayern tras caer sus ingresos de los 711m en el informe de 2020 (temporada 2018-2019) a 580m en este de 2021. Es decir, una reducción de 131 millones. El Bayern, por su parte, 'solo' ha visto caer sus ingresos de 660m a 580m. Sus compatriotas del Borussia Dortmund han reducido sus ingresos de 371m a 365m. Lejos de los 102 millones del Schalke 04 (324m a 222m), la excepción a las alabanzas que recibió la Bundesliga en cuanto a su modelo económico. De los tres españoles fijos en el ranking, el que menos ha sufrido ha sido el Atlético de Madrid con una reducción de ingresos de 36 millones (367m a 331m). Incluso hay clubes que han visto ligeramente aumentados sus ingresos, como el Everton de 210m a 212m. 01.05 min Las pérdidas se agrandan en la Liga tras un año de pandemia Otra consultora, KPMG, ha calculado las pérdidas en el fútbol a causa de la pandemia. Se estima que las grandes ligas europeas han sufrido pérdidas de 5.000 millones y que a finales de esta temporada serán de 7.300 millones a causa de la pandemia.