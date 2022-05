3...2...1... Spain, stop voting now! Tras cinco intensos días de votación, ya sabemos las últimas 10 canciones que estarán compitiendo en la Gran Final del Eurosondeo RTVE 2022. Los usuarios de la web de Eurovisión RTVE y el jurado han decidido que diez países merecen estar en la finalísima de la macroencuesta que RTVE ha lanzado para descubrir cuál es el clima de voto de España. Estas nuevas canciones se unirán a las diez clasificadas de la Primera Semifinal del Eurosondeo.

El jurado, compuesto tanto por representantes de ediciones pasadas de Eurovisión (Karina, Alejandro Abad, Lucía Pérez, Melani García y Levi Díaz), como por comentaristas del festival (Tony Aguilar y Júlia Varela), concursantes del Benidorm Fest (Xeinn y Sara Deop) y otros miembros relacionados con el certamen europeo y el mundo del espectáculo (Víctor Ecudero, Irene Mahía y Estrella Xtravaganza), ha repartido un total de 696 puntos.

Por otro lado, han votado 1.189 personas en la encuesta, cada una de ellas podía votar hasta un máximo de tres candidaturas, en total se han registrado 2.928 votos repartidos entre los 18 países que han participado en esta Segunda Semifinal del Eurosondeo. Dado que tanto el público como el jurado otorgan el 50% de la votación del Eurosondeo, esos 2.928 votos registrados en la página web se han convertido en los 696 puntos que correspondían a la mitad.

En total, se han otorgado un total de 1.392 puntos que no se desvelarán hasta que finalice el Eurosondeo. Lo que si podemos revelar son los diez países que pasan a la final. Participaban las siguientes canciones: "Jezebel" de Finlandia, "I.M" de Israel, "In Corpore Sano" de Serbia, "Fade To Black" de Azerbaiyán, "Lock Me In" de Georgia, "I Am What I Am" de Malta, "Stripper" de Archille Lauro, "Not The Same" de Australia, "Ela" de Chipre, "That's Rich" de Irlanda, "Circles" de Andrea, "Hope" de Estonia, "Llámame" de Rumanía, "River" de Ochman, "Breathe" de Montenegro, "Miss You" de Bélgica, "Hold Me Closer" de Suecia y "Lights Off" de República Checa. Pero solo diez han logrado clasificarse: ¡Descúbrelas!