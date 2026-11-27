El Índice de Precios de Consumo (IPC) modera su ritmo en noviembre y baja hasta el 4,1% interanual, frente al 4,9% registrado en los dos meses anteriores, según el dato adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras dos meses instalada en un techo incómodo, la inflación da en el penúltimo mes del año un pequeño respiro al bolsillo por el alivio en los carburantes y una menor presión en el resto de la cesta de la compra, con una la tasa subyacente que también cae al 2,6%.

Este giro a la baja en la recta final del año pone cifra al horizonte de millones de jubilados: deja prácticamente encarrilada una subida del 3,5% para las pensiones contributivas de 2027, a la espera de que el calendario confirme el dato definitivo el próximo 15 de diciembre.

El recorte de ocho décimas en la tasa interanual sitúa la inflación en su nivel más bajo desde julio de 2026. El INE atribuye este descenso al abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales en noviembre, que contrasta con el encarecimiento que registraron en noviembre de 2025.

Otro de los motivos es el menor encarecimiento del vestido y calzado. Aunque este grupo suele encarecerse en noviembre por la temporada de invierno, este año los precios han subido con menos intensidad que en noviembre del ejercicio anterior y han ayudado a moderar el índice según Estadística.

La inflación subyacente cae un 0,5%

La inflación subyacente, la tasa que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos cae medio punto, del 3,1% al 2,6%, lo que indica que el repunte energético de los meses previos no se ha trasladado al resto de la cesta de la compra.

Si miramos la tasa de inflación en términos intermensuales, en comparación con octubre, el nivel general de precios ha caído un 0,6%. Es el primer retroceso mensual tras nueve meses consecutivos de subidas y el descenso más acusado desde septiembre de 2024.

Eso sí, pese a la moderación de noviembre, el IPC lleva cuatro meses seguidos por encima del 4%.

Las pensiones contributivas subirán un 3,5 % en 2027 tras el dato de IPC de noviembre

El dato adelantado del IPC publicado este jueves por el INE deja prácticamente cerrada la revalorización de las pensiones contributivas para 2027 en el 3,5%. Este incremento supone 48 euros más al mes para una pensión media, unos 670 euros al año, teniendo en cuenta las pagas extraordinarias.

Esta cifra corresponde a la inflación media registrada entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, fórmula establecida por ley para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Aunque el porcentaje definitivo quedará pendiente de la confirmación oficial del IPC el próximo 15 de diciembre, el cálculo apenas variará salvo que se produzca una revisión extraordinaria en el dato final.