El salario medio subió en 2025 hasta 2.497,2 euros brutos al mes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos reflejan un incremento de 111,6 euros respecto al año anterior, un 4,7% más y, por lo tanto, por encima del 2,7% de inflación media registrada en ese periodo. Mientras tanto, la brecha de género siguió ensanchándose hasta rozar los 500 euros porque la remuneración media de los hombres creció más que la de las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario medio de los hombres en su empleo principal alcanzó los 2.738,7 euros mensuales tras un incremento del 5,6%, dos puntos porcentuales superior al 3,5% de variación de las mujeres. En estas últimas, la cuantía promedio se sitúa en 2.240 euros. De este modo, la diferencia ha pasado de 430 euros en 2024 a 499 en 2025.

Esto se debe a que los hombres perciben con más frecuencia salarios altos y las mujeres están sobrerrepresentadas en empleos de ingresos bajos. En concreto, el año pasado ingresaron 2.818,7 euros o más el 34,4% de los trabajadores frente al 25,5% de las trabajadoras. Al mismo tiempo, el 40,4% de ellas tuvo un salario inferior a 1.639,1 euros, frente al 20,4% de ellos.

El salario mediano, valor justo a la mitad si ordenáramos todas las cifras de mayor a menor, alcanzó los 2.092,4 euros, esto es, 91 euros más que en 2024, un 4,5% más.

Más de 3.000 euros de brecha entre personal doméstico y finanzas

Por sectores, los salarios medios más bajos en 2025 corresponden al personal doméstico (1.090,7 euros), hostelería (1.631,6) y otros servicios (1.797,4), mientras los más elevados se dieron en finanzas y seguros (4.129,7 euros), energía (3.912,3) y la administración pública (3.288,5). La brecha entre los dos extremos supera así los 3.000 euros.

Hay que tener en cuenta que en las medias se computan tanto los asalariados a jornada completa como los de tiempo parcial, por lo que las cuantías son inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) que se situaba en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas (16.576 euros anuales).

En relación con el tamaño de las empresas, los salarios más bajos se concentran en las más pequeñas, donde la mitad de los empleados cobra menos de 1.640 euros al mes. Por el contrario, la mitad de las plantillas de más de 250 empleados tiene una nómina superior a 2.818 euros.

El País Vasco es la comunidad autónoma con mejores salarios. El 46,4% de los asalariados ganó 2.818,7 euros mensuales o más, seguida de cerca por Navarra (41,6%) y, más abajo, la Comunidad de Madrid (35,7%). En el extremo opuesto, están Extremadura (2.154,8 euros), Canarias (2.173,8) y Región de Murcia (2.196,6).