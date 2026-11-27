La Guardia Civil arroja nuevas informaciones sobre el estado de la infraestructura en el tramo ferroviario en el que se produjo el accidente de Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero. En un informe remitido a la jueza que investiga el siniestro en el que murieron 46 personas, los agentes aseguran que se incumplieron protocolos y requisitos técnicos tanto en la ejecución y supervisión de las soldaduras de la vía como en labores clave de mantenimiento. Todo ello en una línea que presentaba, según el documento, un volumen de defectos "que no era normal".

El atestado de 158 páginas al que ha tenido acceso RTVE Noticias concluye que el siniestro ferroviario de Adamuz estuvo marcado por irregularidades en el mantenimiento de la vía, un deterioro anómalo en materiales antiguos y la falta de sistemas de alerta que Adif decidió no instalar pese a conocer el riesgo.

Según el documento, la unión que falló (entre un carril de 1990 y uno de 2025 de distinta dureza) tenía "una calidad aceptable pero no óptima". Se ejecutó incumpliendo la normativa de seguridad al carecer de un inspector externo, no supervisar la documentación de los materiales y asignar a un supervisor sin cualificación técnica en soldaduras.

El informe de la Guardia Civil también señala que no existe constancia documental de que se realizara la auscultación ultrasónica obligatoria para detectar fallos internos. Si llegó a hacerse, se ejecutó de forma manual (con alto riesgo de error), sin guardar los registros para futuras verificaciones, incumpliendo los protocolos de acceso a vía y falseando la participación de uno de los técnicos cualificados.

En el tramo de vía del accidente de Adamuz se detectaron 46 defectos

Además, en el tramo del accidente se detectaron 46 defectos menores, un bache de 6,5 milímetros, falta de balasto y traviesas instaladas en 1990. Las pruebas previas mostraron que los trenes perdían contacto con el raíl de forma creciente entre octubre y noviembre, generando impactos repetitivos en un carril que aceleraron la fractura de la soldadura en el carril opuesto.

El documento subraya que desde antes de 1992, Adif sabía que la rotura de carril era un riesgo calificado como "intolerable" y "catastrófico", pero decidió no implantar un sistema de detección en la línea Madrid-Sevilla y eliminó este requisito de los contratos con Thales, la empresa francesa contratada por el administrador de la infraestructura ferroviaria para instalar los sistemas de señalización y detección de trenes en la línea de Alta Velocidad siniestrada.

Por último, el informe explica que aunque el circuito de vía registró una caída de tensión sostenida 22 horas antes del accidente (un patrón que detecta 6 de cada 10 roturas desde 2020), el sistema no lanzó ninguna alerta y no existía protocolo para revisar esos datos.

El atestado de la Guardia Civil llega solo dos días después de la publicación del informe de los peritos judiciales que apunta a la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos" como una de las causas más probables del siniestro. Además, se sumarían otros dos factores: el asentamiento del terreno y un bache en el carril contiguo que nadie vigiló.