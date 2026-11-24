Los principales partidos firmarán un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria a instancias de las víctimas del accidente de Adamuz. El último en sumarse ha sido el Partido Popular, que ha rectificado su negativa inicial, y se adherido a un acuerdo que se asienta en tres pilares: seguridad ferroviaria, atención integral a las víctimas y justicia ágil y eficaz.

Fuentes de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha informado este martes de que el PP suscribió el compromiso el lunes por la noche, sumándose a las siete formaciones que ya lo habían hecho con anterioridad. La propuesta ha sido respaldada también por el PSOE, Vox, Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española.

El retraso del PP en mostrar su apoyo a esta propuesta había sido catalogado por la asociación como algo "incomprensible", por lo que ahora celebran "con profunda satisfacción y esperanza" esta adhesión. El colectivo, a través de un comunicado, ha agradecido la interlocución y el trabajo de Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, para hacer realidad la firma de su partido.

"Lo conseguido tiene un significado que trasciende el ámbito ferroviario. Estamos ante una iniciativa de carácter excepcional, sin precedentes conocidos plenamente equivalentes en nuestra democracia: son las propias víctimas, organizadas desde la sociedad civil, quienes han planteado un pacto de Estado y conseguido reunir en torno a una misma propuesta a formaciones políticas de ideologías profundamente diferentes", han destacado.

Tres pilares fundamentales

El futuro pacto se articula en torno a tres pilares fundamentales; el primero es la seguridad ferroviaria con el objetivo de reforzar las garantías de seguridad y prevenir nuevas tragedias, por encima de cualquier interés económico, empresarial o político.

El segundo, la atención integral a las víctimas. Entienden que se han de establecer un sistema permanente de asistencia, acompañamiento y protección de sus derechos y los de sus familias.

El último pilar reclama una justicia ágil y eficaz, es decir, que se garanticen procedimientos judiciales dotados de los recursos necesarios, evitando que las víctimas tengan que esperar años o décadas para obtener respuestas.

Llamamiento al resto de formaciones

La asociación ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas a las que se ha trasladado esta iniciativa, tanto a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados como directamente desde la propia asociación, y que todavía no han formalizado su adhesión: Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y Junts per Catalunya.

"Ahora comienza una nueva etapa: construir un Pacto de Estado sólido, eficaz y duradero, que se traduzca en medidas concretas, recursos suficientes, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento, con la participación activa y permanente de las asociaciones de víctimas", han indicado.

Por último, han señalado que "no podemos cambiar lo que nos ocurrió, pero sí podemos contribuir a cambiar lo que les ocurra a otros. Ese es el sentido de este pacto de estado. Ese es nuestro compromiso con la sociedad".