Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario del pasado 19 de enero en Adamuz (Córdoba) apuntan a la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos" como una de las causas más probables del siniestro. Además, se sumarían otros dos factores: el asentamiento del terreno y un bache en el carril contiguo que nadie vigiló.

En su informe pericial de 81 páginas remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro y al que ha tenido acceso RTVE, los profesionales señalan que a pesar de que existe "bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar", y que podría reorientar las hipótesis de las causas de la rotura del carril, ya apuntan a varias causas como más probables. Entre ellas, señalan que el accidente se pudo producir por la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos", la "rotura de la soldadura por la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y por la "rotura de la soldadura por efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".

Un bache sin seguimiento

El segundo elemento clave, según el informe, es un defecto de nivelación de 6,4 milímetros en el carril contiguo, detectado en octubre de 2025 en el kilómetro 318+682. Correspondía al nivel de alerta más bajo, que no obliga a limitar la velocidad pero sí a vigilar cómo evoluciona el defecto y a programar una reparación. Los peritos afirman que no consta ningún seguimiento.

En mayo de 2025, al recibir la obra, las medidas estaban dentro de tolerancia, así que el asentamiento se produjo entre esa fecha y octubre. Según su análisis, un bache así altera la dinámica del tren, sobrecarga la rueda del carril opuesto y genera vibraciones que se concentran en los puntos débiles.

Fatiga de los materiales

En este sentido, explican, se da una "amplificación por efectos dinámicos y fatiga", de tal forma que, a velocidades superiores a 250-300 kilómetros por hora, un bache continuo de 6,4 milímetros en alta velocidad "ya suele activar alertas de mantenimiento por superar los umbrales de confort y seguridad" y genera "una fuerza de impacto vertical cíclica".

De esta manera, el paso repetitivo de composiciones induce "una vibración armónica de alta frecuencia que viaja por las traviesas y el balasto hacia el carril opuesto", y este "castigo vibratorio" se concentra en los puntos más débiles de la vía, como son "las soldaduras", y especialmente "si son aluminotérmicas o unen cupones de distinta dureza".

Finalmente, también apuntan a la "propagación de grietas en la zona afectada por calor (ZAC)", ya que las soldaduras ferroviarias "modifican la estructura metalúrgica del acero del carril".

Por ello, si en el carril opuesto al de la cesión ya existiera un "microdefecto interno invisible", como un poro o una falta de fusión, las "brutales e imprevistas cargas dinámicas cruzadas causadas por el descenso del otro carril podrían acelerar la fatiga del material", lo que haría que las microgrietas "se propaguen mucho más rápido hasta fracturar la unión".

Así, consideran como causa más probable la combinación de una mala ejecución de la soldadura, la cesión del terreno y esos efectos dinámicos. Descartan el sabotaje, el desprendimiento de taludes, la presencia de objetos en la vía y que el propio Iryo arrastrara la infraestructura antes de descarrilar.

En todo caso, el informe recalca que aún están pendientes todos los ensayos de laboratorio, tanto de carriles y soldadura como los de balasto y traviesas. Los peritos están analizando además los datos de los registradores jurídicos de ambos trenes, que se descargaron el 12 de noviembre. Uno de los registradores del Alvia no ha aparecido entre las toneladas de chatarra acumuladas.