Cuando se cumple un mes del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, RTVE Noticias ha elaborado esta radiografía sobre el desarrollo en materia de transportes en esta legislatura. Los expertos señalan que el sector padece una escasez de inversión en mantenimiento y renovación que se acumula desde hace décadas.

Los 115 muertos en tan solo nueve meses en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla han llevado al límite la crisis del sector. No obstante, no es el único problema de la movilidad al cierre de la XV legislatura. Varias voces reclaman más dinero para frenar el declive de infraestructuras fundamentales para el país como son las carreteras.

"Tenemos el mantenimiento, tenemos los conocimientos, tenemos la tecnología. Lo que pasa es que hay que gastar más, tener más personal, más ingeniería de la propia ADIF y de los otros actores del sistema ferroviario, por supuesto". Con esta contundencia, se manifiesta el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José María Goicolea, cuando RTVE Noticias le pregunta por el estado de la red ferroviaria española.

La falta de mantenimiento quiebra la red de trenes

El también catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) destaca que, en la actualidad, a la alta velocidad española se destinan unos 100.000 euros por kilómetro para mantenimiento al año, unos 400 millones. Una cantidad, a su juicio, insuficiente: "Debería ser el doble, de unos 200.000 euros por kilómetro: unos 800 millones al año".

El informe "El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Datos, no relatos" elaborado por el Gobierno central, especifica que la inversión en la conservación de la red de alta velocidad ascendió a 437 millones en 2025. Defiende además que entre 2012 y 2018 - con Rajoy en la presidencia - se destinaron, de promedio, 250 millones anuales, mientras que entre 2018 y 2025 los recursos empleados fueron unos 350 millones, "un 40% más".

Moncloa insiste en que en esta legislatura el dinero para la infraestructura ferroviaria ha crecido de manera progresiva: 3.404 millones en 2023; otros 4.492 en 2024 y 4.696 millones en 2025. Entre 2018 y 2021, se movió alrededor de una horquilla de unos 1.700 millones con un ligero repunte de hasta los 1.900 en el año 2020.

De la euforia de 2024 a la "confianza quebrada" en 2026

"El tren vive en España el mejor momento de su historia", proclamó en su momento el exministro de Transportes, Óscar Puente. Puede parecer que pronunció esas palabras en otra vida, pero se escuchó el 23 de agosto de 2024 en el Senado. Entonces, el vallisoletano compareció en la Cámara Alta para rendir cuentas por los distintos frentes abiertos que alteraban el correcto funcionamiento del sistema ferroviario en ese momento. Por citar solo alguno de ellos, las 497 incidencias en los dos meses y medio de vida de los recién estrenados Talgo Avril.

En septiembre de 2025, Puente comparecía a petición propia en el Congreso y reconocía que se habían triplicado los imprevistos por las lluvias torrenciales, los incendios del verano y los problemas propios del periodo de adaptación de los nuevos trenes.

La lista de percances durante la XV legislatura ocuparía líneas y líneas: el 19 de octubre de 2024 un vagón de alta velocidad descarriló entre Atocha y Chamartín y allí permaneció hasta el 9 de diciembre; vías y tramos con falta de mantenimiento; retrasos que se convirtieron en otra nueva normalidad; la salida del presidente de Adif; las sucesivas huelgas de maquinistas; la retirada de varios trenes suizos recién comprados para la red de Cercanías...

Pero el goteo de contratiempos tuvo un antes y un después. Ocurrió el pasado 18 de enero, cuando varios coches de un Iryo descarrilaron e impactaron contra un AVE que circulaba en sentido contrario: 46 personas murieron y decenas quedaron heridas. La investigación judicial aún sigue abierta, pero las primeras conclusiones apuntan a la rotura de un carril como origen del siniestro.

Una España conmocionada escuchó dos días después, el 20 de enero, que un maquinista en prácticas fallecía en Gelida (Barcelona) tras chocar un tren de Rodalies con un muro de contención que se desprendió por la lluvia y cayó sobre las vías.

Y el 28 de octubre, poco después de las 09.00 horas, un AVE chocó contra un Iryo parado a la altura de Urda (Toledo). Fallecieron 69 personas y decenas resultaron heridas.

En total, 116 muertes en nueve meses. Pocos días después, el 3 de noviembre, el todavía titular de Transportes, Óscar Puente, anunciaba su dimisión tras comparecer en la Diputación Permanente. "Un ministro no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política", aseveró.

El reto de recuperar la confianza en la alta velocidad

"Cueste lo que cueste. Seremos capaces de hacerlo". Con estas palabras y con el accidente de Urda (Toledo) aún reciente, el presidente Pedro Sánchez aseguraba que el Ejecutivo central acometería la "obligación" de "recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad (...) cuanto antes".

Para reconducir el descrédito de la red ferroviaria, el experto José María Goicolea cree que es necesaria, por un lado, "una auditoría técnica". Luego, otra que analice la "gestión integral" de la red. Ambos análisis han de ser "independientes" entre ellos y han de ejecutarlos "expertos españoles e internacionales" para "identificar vulnerabilidades" en el sistema "que permitan enfocarse en los puntos" necesarios.

El vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos también sostiene que "hay que poner la seguridad por encima de todo. No se puede priorizar que los trenes vayan rápido: si hay que parar un rato más, se para".

Y, algo fundamental, aumentar el gasto en mantenimiento. Goicolea destaca dos tipos de conservación. Por un lado, precisa, está "el mantenimiento predictivo" que analiza una serie de señales que se producen "en distintos puntos de la vía" y que, quizás, "no sean problemáticas por sí mismas, pero sí indican que está desarrollando algo anómalo" que, en algún momento posterior, puede terminar "por producir en fallo".

En segundo lugar, estaría el "mantenimiento normal o correctivo" que se aplica "cuando se ha detectado ese fallo". Y, "posiblemente, tengamos que ir a un número mayor de inspecciones en ciertos tramos de la red".

Para Goicolea, la liberalización del sector es uno de los factores que ha contribuido al deterioro de la red ferroviaria, pero hay otros con tanto peso o incluso más. "Ha aumentado el tráfico y el uso de la propia Renfe, no solo de los nuevos operadores", pero precisa que ese "tráfico mayor que tenemos en perfectamente asumible". El experto opina que "la infraestructura sí estaba preparada" para la liberalización, pero "puede que el mantenimiento y la gestión no hayan sido los adecuados". De hecho, cree que se podría aumentar más el tráfico y "resolverlo con la tecnología que conocemos" y "un mantenimiento predictivo mayor".

En abril de 2026, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (Seopan) alertaba de una necesidad de 20.280 millones para el mantenimiento ferroviario en la próxima década. De estos, 8.829 millones debían destinarse a la alta velocidad (7.032 para conservación y 1.797 para el corredor Madrid-Barcelona). Los 11.450 millones restantes debían inyectarse en el mantenimiento de las líneas convencionales.

Baches en las carreteras españolas

"Teníamos un nivel de infraestructuras que era envidiable hasta hace poco. No me refiero solo al tren: las autovías españolas tienen 17.000 kilómetros, es la mayor red de Europa", lamenta el director técnico de la Asociación Española de Carreteras (AEC), Enrique Miralles.

Según el último estudio de 2024 que la AEC publica cada dos años, el estado de nuestra red viaria es el peor desde los 80, con un déficit de conservación de 13.500 millones. "Esto quiere decir que, para recuperar su buen estado, habría que gastar estos 13.500 millones más la inversión anual", precisa Miralles.

Telediario 1 Más de la mitad de las carreteras españolas tienen agujeros, socavones y baches Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, el 52% de las carreteras en España presentan deterioros graves en el pavimento. Ver ahora

La red de carreteras española tiene 166.000 kilómetros y su titularidad se la reparte el Estado central (le pertenecen 26.000 kilómetros, un 16% del total), las comunidades autónomas y las diputaciones. Del total, "34.000 kilómetros requieren una rehabilitación urgente", apremia el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José María Goicolea.

La prórroga durante cuatro años de los Presupuestos Generales no ha beneficiado las inversiones en la red viaria en la legislatura. En febrero de 2026, Óscar Puente anunció en el Senado que el Ejecutivo central ultimaba un nuevo plan de financiación de asfaltado con una dotación de 1.629 millones a materializar en tres años.

La falta de inversión: paso libre al deterioro

Varios son los motivos de esta degradación. "La falta de inversión en la principal", enumera Miralles, "porque deterioros que al principio son superficiales, se van volviendo más graves".

La "meteorología adversa" también contribuye a este desgaste progresivo y su efecto es mayor si el firme no está en buen estado. "Por ejemplo, la lluvia entre por las grietas de la superficie, termina alcanzando las capas inferiores del pavimento y socavando los materiales", ilustra Miralles. Así, lo que empezó como "un deterioro superficial" se convierte en "estructural". Si no se frena, se produce "la descapitalización del patrimonio viario español: la red vale un 2% menos", cifra este experto.

Fin de mes Fin de mes - La necesidad de invertir en las infraestructuras rne audio

También es una amenaza para la seguridad de los conductores y los pasajeros. "Una carretera que no es capaz de drenar bien el agua y sin el coeficiente de rozamiento necesario, puede propiciar salidas de calzada o acuaplanin", advierte el director técnico de la AEC. Y añade que "siempre pensamos en los coches, pero para una moto o una bici una pequeña grieta puede ser muy peligrosa".

Esta erosión de las carreteras perjudica en el estado de los neumáticos, los amortiguadores o la suspensión. Además, "aumenta un 12% el consumo de combustible", calcula Miralles, "si no inviertes a tiempo, terminas pagando más a largo plazo".

Y cuando se asigna una dotación de dinero, suele destinarse "donde hay más circulación" lo que va en detrimento de las "redes locales, que son las que menos reciben". El resultado, concluye el portavoz de la AEC, es un "problema de cohesión territorial".

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (Seopan) estima en 58.369 millones la cantidad necesaria para el mantenimiento de la red de carreteras. De estos, unos 43.700 millones deben destinarse a que se alcancen umbrales de calidad técnicos "exigibles en conservación" y otros 14.670 "para la puesta a cero de las redes viarias". Y alerta de que "este déficit" de mantenimiento "se enmarca" en un deterioro inversor "que se ha prolongado entre 2010 y 2024". Según Seopan, se han dejado de invertir 7.651 millones. En 2024, las Administraciones desembolsaron 2.807 millones para la reposición en carreteras.

Peajes o el bono de movilidad: el reto de financiar las carreteras

Esta necesidad de dinero rescata el debate del cobro de peajes pospuesto por el Ejecutivo central muy a pesar de la Unión Europea. "Si no es eso, tiene que ser algún tipo de financiación que complemente los presupuestos generales del Estado", precisa Miralles. "Yo creo que es parte de la solución", admite Goicolea, "lo que pasa es que políticamente es una propuesta siempre incómoda".

Sobre la mesa, otras opciones a debate como los bonos de movilidad, el pago por uso... "no tiene por qué ser una, pueden combinarse varias opciones", subraya Miralles, para quien sí es inexcusable "un sistema de financiación" para la red viaria.

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Además, puntualiza el experto, el Estado obtiene "muchísimos ingresos procedentes de la carretera. Hasta unos 20.000 millones al año por distintos conceptos como el impuesto de hidrocarburos, por ejemplo". Unos ingresos que, señala el experto, "no retornan a su origen".

"Una carretera, por muchas grietas que tenga, siempre está ahí. Si un avión está estropeado, no vuela", ejemplifica Miralles. Una característica que sirve de parapeto para que remediar su desgaste no escale en el listado de prioridades. Pero, defiende el experto, "la Administración tiene que ser responsable porque las carreteras son un servicio público, como un hospital o un colegio. Sin ella, tampoco llegas al hospital". De momento, el asfalto español seguirá absorbiéndolo todo.