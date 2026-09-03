Un informe de la Guardia Civil refuerza la hipótesis de un fallo en la soldadura en la vía como causa del accidente de Adamuz
- Los peritos del Instituto Armado observan una fractura en la unión entre un segmento de 1989 y otro de 2023
- Apuntan a una "fatiga" del material previa a la rotura
La Guardia Civil incide en la hipótesis de un fallo en la soldadura de dos partes de la vía como posible causa del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 muertos el pasado enero. Así se desprende del acta definitiva de Inspección Técnica Ocular, elaborada sobre el terreno en los primeros momentos tras la tragedia, y a la que ha tenido acceso RTVE. El documento ya se ha remitido al Juzgado de Montoro que investiga el suceso.
Los peritos del Instituto Armado hallan una primera "anomalía" en el punto kilométrico 318,681, precisamente donde comenzó el descarrilamiento del tren Alvia que hacía el recorrido Huelva-Madrid el 18 de enero. Se observa una "fractura transversal completa" en el carril derecho, que "se localiza en la zona de unión soldada entre dos cupones [segmentos] de carril", se lee en el informe.
Concretamente, la fractura se sitúa en la soldadura entre un segmento fabricado en 1989 y otro en 2023, como se desprende de las inscripciones "ENSIDESA 89" y "ENSIDESA 23" que se observan en cada fragmento del raíl. Se refuerza así la hipótesis que ya apuntaba la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en su informe preliminar del pasado enero, y también la Guardia Civil en otros informes.
"Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura", indicaba entonces el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón.
Además, los investigadores hallaron un fragmento de carril de unos 32 centímetros sobre el balastro que coincide con el espacio seccionado entre los raíles.
Si bien los investigadores no detallan que la rotura de la soldadura fuese el motivo concreto del accidente al tratarse de un informe de inspección ocular, si confirmaría la "principal hipótesis" que los agentes de la Guardia Civil en un anterior informe preliminar técnico.
Óscar Puente: el acta "no añade nada nuevo"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado sobre el análisis de la Guardia Civil. En su cuenta de X -antes Twitter-, Puente ha tachado de "bulo" una noticia del ABC en la que se apuntaba que "el accidente de Adamuz fue por rotura de la soldadura". "No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, 9 meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión", ha escrito el ministro.
"Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles que siguen sin ir al laboratorio", ha añadido.
El ministro ya ha trasladado en varias ocasiones la importancia de estudiar en laboratorio la rotura del carril para confirmar definitvamente la causa. Los retrasos judiciales ha retrasado este análisis en laboratorio, ya que no fue hasta el pasado 20 de julio cuando la jueza de Montoro que lleva la causa del siniestro autorizó el traslado de tramos de carril de la zona en cuestión para el análisis en los laboratorios, que tendrán seis meses para emitir un informe.