Un informe de la Guardia Civil refuerza la hipótesis de un fallo en la soldadura en la vía como causa del accidente de Adamuz

La Guardia Civil incide en la hipótesis de un fallo en la soldadura de dos partes de la vía como posible causa del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 muertos el pasado enero. Así se desprende del acta definitiva de Inspección Técnica Ocular, elaborada sobre el terreno en los primeros momentos tras la tragedia, y a la que ha tenido acceso RTVE. El documento ya se ha remitido al Juzgado de Montoro que investiga el suceso.

Los peritos del Instituto Armado hallan una primera "anomalía" en el punto kilométrico 318,681, precisamente donde comenzó el descarrilamiento del tren Alvia que hacía el recorrido Huelva-Madrid el 18 de enero. Se observa una "fractura transversal completa" en el carril derecho, que "se localiza en la zona de unión soldada entre dos cupones [segmentos] de carril", se lee en el informe.

Punto exacto donde se produjo la fractura del carril y el descarrilamiento en Adamuz RTVE

Concretamente, la fractura se sitúa en la soldadura entre un segmento fabricado en 1989 y otro en 2023, como se desprende de las inscripciones "ENSIDESA 89" y "ENSIDESA 23" que se observan en cada fragmento del raíl. Se refuerza así la hipótesis que ya apuntaba la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en su informe preliminar del pasado enero, y también la Guardia Civil en otros informes.

"Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura", indicaba entonces el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón.

Además, los investigadores hallaron un fragmento de carril de unos 32 centímetros sobre el balastro que coincide con el espacio seccionado entre los raíles.

Si bien los investigadores no detallan que la rotura de la soldadura fuese el motivo concreto del accidente al tratarse de un informe de inspección ocular, si confirmaría la "principal hipótesis" que los agentes de la Guardia Civil en un anterior informe preliminar técnico.