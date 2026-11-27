Como una estrella de rock, Ada Colau ha sido recibida con aplausos y al grito de "¡Sí se puede!" por las más de cuatro mil personas que abarrotaban en La Nave de Villaverde, en Madrid, escenario escogido por Frente Amplio para su cierre de campaña. Antes de entrar en el recinto, y acompañada por otros candidatos de la formación, Colau ha salido a saludar a algunas de las dos mil personas más que se han quedado fuera.

"No nos vamos a quedar calladitas", ha arengado Colau a los suyos. Ha sido una de las frases más repetidas de la tarde, en referencia al rifirrafe que Colau tuvo durante el debate electoral con el Feijóo.

#29Nrtve | Colau asegura que no se quedarán "calladitas". "Los matones de la extrema derecha no nos van a intimidar", ha asegurado en el mitin de cierre de campaña del Frente Amplio en Villaverde, Madrid. 🎙️@noemisanjuan https://t.co/ZwH7IfIwYq — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 27, 2026

Al inicio de su discurso, en el que ha insistido en que su formación quiere frenar la especulación y "congelar la sonrisa a los arrogantes", la candidata ha querido agradecer el trabajo de su equipo más cercano, el de los otros candidatos de la formación, como Emilio Delgado o Ernest Urtasun, al portavoz de la campaña Pablo Bustinduy o la que ha dicho, es "la mejor ministra de Trabajo", Yolanda Díaz. Pero también a todos los militantes que han participado en la campaña y confiado en ellos: "La historia la escribe la gente", ha insistido.

"Los matones de la extrema derecha no nos van a intimidar"

Una vez más, Colau ha pedido el voto de las mujeres. "Este país no sería lo que es si no fuera por sus mujeres", ha asegurado, antes de recordar a "las que nos han precedido: por esas mujeres valientes que han peleado antes que nosotras para conquistar derechos y libertades". "Son ejemplo y nos dan la fuerza para ir a cualquier debate y decirle que este país sin nosotras no se construye, y que a nosotras nadie nos va a callar", ha continuado.

"Los matones de la extrema derecha no nos van a intimidar, y no nos van a callar jamás", ha exclamado Colau. Y en referencia al "negacionismo" de la violencia de género de la extrema derecha, ha avanzado que "no solo exigimos que se acabe la violencia machista", sino que "seguiremos luchando hasta que las víctimas sean cero, diga lo que diga el señor de Vox".

La candidata de Frente Amplio ha exigido "respeto" y ha insistido en que su objetivo es "construir una sociedad mejor, diversa, alegre, de derechos y libertades, amplia y abierta donde cabe todo el mundo". "No como el mundo pequeño, triste, gris que quieren construir la derecha y la extrema derecha", ha señalado.

"Cómo nos íbamos a rendir nosotras"

La vivienda es una de las principales reivindicaciones, aunque no la única, de la campaña de Frente Amplio. Como en cada mitin, Colau ha comenzado su intervención con una frase en catalán: "Fora especuladors dels nostres barris" (Fuera especuladores de nuestros barrios), que ha puesto al público madrileño en pie.

Ante un problema que representa "uno de los grandes temas pendientes", Colau ha recordado sus exigencias. "Nunca nos hemos planteado rendirnos", ha continuado: "Si no se rinde una persona como Maricarmen, como vamos a rendirnos los demás".

También ha recordado en su discurso otros asuntos como la sanidad, las pensiones, los inmigrantes y personas racializadas, el colectivo LGTBI o los maestros. "Si no se rinden las maestras y maestros que llevan semanas de huelga contra una señora Ayuso arrogante, que ni siquiera se sienta a escuchar. ¿Cómo nos vamos a rendir nosotras?".

Del indie al reguetón

La banda sonora de los mítines de Frente Amplio ha ido cambiando con los días. Desde este jueves se escucha también reguetón. Bad Bunny ha llegado a los mítines de Frente Amplio, donde suena su tema Callaíta. Sin embargo el hilo musical que ha abierto la tarde, una hora antes de iniciarse el acto, ha comenzado con Entre poetas y presos, de la Raíz, un clásico en los actos de la formación.

María y Nacho se sabían la letra de memoria. Forman una pareja de treintañeros que según han desvelado a RTVE Noticias, han vivido "muy intensamente" los últimos días. "Me he informado de todas las propuestas", nos señala ella. La joven ha decidido dar su voto a Frente Amplio durante la campaña porque esta formación es la que aporta "más beneficios sociales" y pone el foco en la vivienda, el principal problema de los jóvenes.

Nacho confiesa que se encontraba entre los indecisos, incluso que "nunca he sido de izquierdas". Tras votar a formaciones como el PP o Ciudadanos asegura que en los últimos años se ha ido acercando a la izquierda e insiste: "Al único que me creo es a Frente Amplio".

Lucía tiene la misma edad. A su modo de ver, las colas fuera del recinto "muestran el éxito total de la campaña". Cree que la formación es un "claro ejemplo de cómo ganarse la confianza de la gente". "La gente de mi edad", dice a RTVE Noticias, "somos los que más habíamos perdido la esperanza".

Entre el público, también, muchos pensionistas. Luis, jubilado, opina que el Frente Amplio es "la opción que más mejor defiende a los pensionistas y el porvenir de los jóvenes".

Puesto de serigrafía de camisetas en el acto de cierre de campaña de Frente AmplioNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

En uno de los laterales del pabellón, un puesto hace camisetas y bolsas serigrafiadas con una frase que se ha hecho ya célebre: "De calladita nada". Ascensión, de 72 años, está en la cola para llevarse una. "El tonito y sacarle el dedito, yo que soy de la época del Franquito...", ironiza. Defensora del voto útil a la formación de Ada Colau, se ha apuntado como apoderada.

En la calle, una larguísima cola desafía el frío de la tarde madrileña. Cientos de personas armadas con paciencia esperaban poder entrar en un recinto cada vez más lleno. En la fila en la que nos encontramos a Irma, que viene con dos amigas, Mariló y Paqui. Trabajadora del sector educativo, dice a RTVE Noticias, con lágrimas en los ojos, que esta es "la izquierda posible". Las tres definen el proyecto como "ilusionante", y reconocen que les hubiese gustado una unión de la izquierda mayor. "Nos ha partido el corazón". En todo caso, tienen su voto más que claro.

Más de 12.000 kilómetros

Tras más de 12.000 kilómetros recorridos, Frente Amplio ha llegado al final de la campaña electoral con optimismo y el convencimiento de que su candidata ganó "por goleada" el debate a cuatro que se celebró la víspera. La moral está alta y "muchísima gente se ha implicado", ha dicho Colau, y esto "se ha notado en últimas semanas".

Este apoyo ha sido claramente visible en un acto de fin de campaña que ha estado lleno hasta la bandera. Ni una silla libre y cientos de personas de pie en los laterales del recinto. Todos han aplaudido a Colau, pero también a otros líderes de Frente Amplio que han participado en este mitin.

El portavoz de la campaña y ministro de Derechos Sociales del área de Sumar del Gobierno de Coalición, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "la patria es el derecho a una pensión digna después de toda una vida trabajando" y también "defender el derecho a la vivienda". Y dirigiéndose directamente al líder de Vox, ha exclamado "¡Escucha, Abascal, los patriotas estamos aquí! Los patriotas somos el Frente Amplio, patriotas de lo público, de un país que no asesina a las mujeres y de la clase trabajadora".

También la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha dirigido directamente a Feijóo para decirle que "hay mujeres que no han estado calladitas". Y se ha referido a Carmen Avendaño, "que luchó con las madres contra la droga en Galicia", Nevenka o Pilar Manjón, "que tampoco estuvo calladita para revertir vuestras mentiras en el 11"M. "A todas esas mujeres que no estuvieron calladitas, las que no estaremos calladitas, a todas las que insultaron, humillaron y despreciaron. Por todas ellas seguimos esta lucha".

Cuatro mil personas asisten al acto de cierre de campaña de Frente Amplio en La Nave de Villaverde, en MadridNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Por su parte, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha agradecido el apoyo de más de un millar de personalidades del sector de la cultura a través de un manifiesto en el que piden el voto para Frente Amplio: "Tiene el doble de valor porque se juegan sus carreras", les ha dicho, pero "aquí está el Frente Amplio para impedir que jamás regrese la censura a nuestro país".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido el apoyo del electorado para repetir la gesta de 2023, en que a pesar de tener más votos, Feijóo no pudo conformar gobierno. Díaz se ha dirigido especialmente a las mujeres: "Por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras abuelas. No nos vamos a quedar calladitas. Vamos a defender la democracia y vamos a volver a ganar".

El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha sido uno de los últimos en intervenir. En su discurso ha insistido en la necesidad de "democratizar la economía para que no sea la gente la que sirve al sistema económico", sino al revés. Y también de "democratizar los derechos para que ninguna persona sienta miedo ni vergüenza de ser quien es". "Que las personas LGTBIQ+ no tengan que volver a un rincón y sean ciudadanos de pleno derecho. Para que ninguna mujer tenga que aguantar que ningún mamarracho la mande callar". El madrileño ha finalizado su intervención con un alegato por la educación pública que ha sido vitoreado por el público.

Antes de finalizar el acto, la candidata ha vuelto a salir al escenario para despedirse del público y lanzar un último mensaje: "Frente aquellos que quieren esparcir el miedo y la crueldad nosotras levantaremos siempre la bandera de la ternura y la empatía", ha concluido Ada Colau.

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