La agricultura europea ha vuelto a movilizarse este jueves en Bruselas. Agricultores y cooperativas de distintos países han participado en una protesta contra los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC) y los cambios planteados en su sistema de financiación. Las organizaciones agrarias denuncian que los planes presupuestarios para el periodo 2028-2034 supondrían una reducción superior al 20% de los fondos destinados al campo.

Tras la última revisión presentada por António Costa, presidente del Consejo Europeo, Copa-Cogeca (las organizaciones y cooperativas agrarias de la Unión Europea) ha situado el recorte en torno al 15% en términos nominales. Se trata de estimaciones sobre distintas versiones de la propuesta, no de una reducción aprobada. En España, COAG calcula que el ajuste supondría una pérdida de 877,5 millones de euros anuales en las rentas agrarias, con un impacto acumulado superior a los 6.140 millones de euros durante los siete años del próximo marco financiero.

La movilización, convocada por Copa-Cogeca y la Federación Valona de Agricultura, con el apoyo de Boerenbond, coincide con la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de este jueves y viernes. Las organizaciones españolas ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones han anunciado su participación para trasladar a las instituciones comunitarias su rechazo a la propuesta.

Recortes de fondos y cambios en el modelo de financiación

El principal motivo de la protesta es el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual. Las organizaciones agrarias consideran que la reducción de recursos comprometería la rentabilidad de las explotaciones, su capacidad de inversión y la competitividad del sector.

A la disminución de fondos se suma el rechazo a integrar la PAC y otras políticas europeas, como la de cohesión, en una estructura presupuestaria más amplia. El sector teme que este modelo reduzca el carácter común de la política agraria y deje más margen a los Estados miembros para decidir cómo distribuyen las ayudas.

Por ello, reclaman mantener una PAC independiente, con presupuesto propio y criterios compartidos para todos los países. COAG advierte también de que, según sus cálculos, las ayudas directas podrían reducirse un 18%, y reclama mantener recursos suficientes para responder a crisis y situaciones excepcionales.

Una movilización, con presencia española, que coincide con la cumbre europea

La concentración comenzó a las 14 horas de este jueves y la marcha en torno a las 14.30 horas, con salida desde la plaza de Luxemburgo y un recorrido hacia el barrio europeo. La protesta concluyó con intervenciones y actos reivindicativos. "Estamos aquí para decirles al Consejo que si no hay acuerdo hoy y mañana, volveremos a salir el 17 de diciembre a la calle", aseguró José María castilla, director general de ASAJA, fecha que vuelve a coincidir con una cumbre europea en la que se volverá a tratar de acordar el presupuesto europeo.

En paralelo, los líderes europeos abordarán la negociación del presupuesto comunitario. António Costa ha presentado una revisión de la propuesta que contempla una reducción de unos 180.000 millones de euros respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que supone un recorte del 10,2%, con una dotación total de 1,58 billones de euros, frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por la Comisión Europea.

El nuevo planteamiento mantiene prácticamente sin cambios las ayudas directas de la PAC con 261.012 millones y gran parte de los fondos de cohesión. Donde sí concentra los principales ajustes en ámbitos como la competitividad, la seguridad y la defensa.

La seguridad alimentaria, en el centro del debate

Las organizaciones agrarias defienden que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también un sector estratégico para la autonomía y la seguridad alimentaria de Europa. Consideran que debilitar la producción comunitaria podría aumentar la dependencia de terceros países y dejar el abastecimiento europeo más expuesto a crisis internacionales.

El sector advierte de que las explotaciones afrontan costes de producción elevados y exigencias cada vez mayores en materia medioambiental y sanitaria. A su juicio, no es posible exigir más a los agricultores mientras se reducen los recursos destinados a sostener su actividad. También alertan de las dificultades para garantizar el relevo generacional y mantener la competitividad frente a productores de otros mercados.

Por ello, reclaman una financiación estable que permita producir alimentos dentro de la Unión Europea, mantener la actividad en las zonas rurales y garantizar unas condiciones de competencia equilibradas.

Costa pide voluntad de acuerdo a los Veintisiete

El presidente del Consejo Europeo ha pedido a los líderes que afronten las negociaciones con "mente abierta", un enfoque constructivo y espíritu de compromiso para alcanzar un acuerdo. “Necesitamos aprobar este presupuesto a tiempo, es decir, antes de que termine el año. Y para ello, necesitamos alcanzar la unanimidad”, ha señalado António Costa.

Las negociaciones están marcadas por las diferencias entre los países que reclaman contener el gasto comunitario y aquellos que defienden un presupuesto más ambicioso para mantener políticas tradicionales como la agricultura y la cohesión. España e Italia se encuentran entre los Estados que apuestan por preservar estos fondos en políticas tradicionales.

El resultado de las conversaciones determinará los recursos con los que contará el campo europeo durante los próximos siete años. Las organizaciones agrarias insisten en que la futura PAC debe conservar su carácter común y disponer de financiación suficiente para garantizar la producción de alimentos y la viabilidad de las explotaciones.