El campo termina la legislatura con una sensación agridulce. El periodo 2023-2026 concluye en el sector agrario con hitos normativos y avances en Bruselas, pero con una PAC cuyo presupuesto no se ha cerrado aún, sin avances en la Ley de Agricultura Familiar y con un escenario de costes completamente tensionado que ha llevado a los agricultores a movilizarse.

De este modo, el actual mandato está a punto de terminar con dos fotos fijas casi irreconciliables. Por un lado, la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con Luis Planas al frente, que reivindica un mandato con inversiones récord en el campo, modernización del sector y mayor peso político de España en Europa.

Por otro lado, la instantánea de las organizaciones profesionales agrarias —ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones—, que despiden el ciclo parlamentario con la sensación de que las soluciones estructurales siguen sin llegar mientras la rentabilidad del sector sigue al límite.

Ante un escenario complejo para el campo, en COAG echan de menos "una mayor interlocución con el Gobierno": "El diálogo con el sector no ha sido el correcto", asevera en una entrevista con RTVE Noticias Andrés Góngora, secretario general de COAG. "Mira, pongo como ejemplo las ayudas cuantiosas que se han movilizado para bonificar a los agricultores ante la crisis climática o el aumento de los costes de producción; pues no estamos de acuerdo en cómo se han aplicado, no se nos ha preguntado", argumenta.

"Queda mucho por hacer y de forma urgente. Nos merecemos más respeto, parece que ser agricultor o ganadero es ser un paria de la sociedad" añade con dureza Joan Caball, miembro de la ejecutiva de Unión de Uniones: "No nos valen las buenas intenciones, las palabras se las lleva el viento, necesitamos compromiso real" explica en una entrevista con RTVE Noticias.

Los logros de la legislatura: 15.000 millones movilizados

En el haber del departamento dirigido por Luis Planas figuran normas de calado para la cadena de valor, como la aprobación de la Ley contra el Desperdicio Alimentario, el despliegue de la Estrategia Nacional de Alimentación y la reforma de la representatividad agraria.

A ello se suma una "movilización histórica de recursos públicos" tanto en ayudas directas como en paquetes extraordinarios. Según el balance del Ejecutivo, los fondos destinados a paliar "eventos extraordinarios" han alcanzado los 10.000 millones de euros, sumados a los cerca de 4.880 millones anuales de las ayudas directas ordinarias de la PAC. Entre las partidas de emergencia destacan los más de 2.190 millones desplegados frente al impacto de la guerra de Ucrania y a la sequía inicial, los 2.874 millones aprobados por las borrascas de comienzos de 2026, cerca de 500 millones acumulados entre la dana de 2024 y la dana Adam de este otoño, y los 715 millones (665 millones estatales y 50 europeos) habilitados en el tramo final de 2026 para frenar el repunte de los fertilizantes y la energía.

Una despliegue de fondos "récord" que en palabras de Andrés Góngora es lo más positivo de la legislatura: "Sí que se han puesto un paquete económico muy importante tanto en ayudas directa como en medidas de financiación para gestionar la crisis del gasóleo y los fertilizantes, hay que reconocerlo".

"Reconocemos la agilidad del departamento para articular ayudas en momentos de crisis meteorológicas o geopolíticas, que han marcado sin duda los últimos años, ayudas que además han estado bien diseñadas para facilitar el acceso a las mismas" explican a RTVE Noticias desde UPA.

También se pronuncia en la misma línea José María Castilla, director general de ASAJA: "Es verdad que el Gobierno de España ha puesto una serie de millones encima de la mesa cofinanciados con Europa, eso lo celebramos, ha sido un paso importante", explica a RTVE Noticias y critica el papel que han adoptado las comunidades autónomas: "ellas no han querido cofinanciar".

La asignatura pendiente: la Ley de Agricultura Familiar

Sin embargo, el balance normativo del Gobierno queda empañado por el gran proyecto que se ha quedado en el tintero: la Ley de Agricultura Familiar y Profesional. Prometida como el instrumento clave para frenar el abandono rural, facilitar el relevo generacional y priorizar el modelo social de explotación frente a los grandes fondos de inversión, la norma ha sucumbido a la falta de aritmética parlamentaria y a los tiempos de la reforma europea.

Para las organizaciones agrarias, su caída simboliza la incapacidad política para blindar al pequeño y mediano productor en un momento en el que "el relevo generacional sigue sin estar garantizado", aseguran desde UPA.

"De la Ley de Agricultura familiar solo conocemos el título", prosigue Andrés Góngora de COAG: "Fue un compromiso del debate de investidura pero no se ha avanzado nada, es ahí donde debería haberse fortalecido la necesaria incorporación de los jóvenes al sector agrario. Es fundamental para que el modelo no se cambie. La llegada de fondos buitre pujando por las tierras más productivas es un riesgo presente que debe frenarse", subraya.

Mundo rural Mundo rural - Futura ley de agricultura familiar - 05/03/25 rne audio

Una Ley de cadena alimentaria que no funciona

Junto a las normativas que no llegan, las que tienen que mejorarse: una de las reivindicaciones que más se repiten entre las organizaciones agrarias es que se modifique una Ley de la Cadena Alimentaria. Una regulación que falla en la práctica porque, aunque prohibió sobre el papel la venta a pérdidas, carece de criterios objetivos para calcular los costes de producción y se topa con el miedo de los productores a denunciar. A pesar de que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) multiplicó las inspecciones en 2025 y 2026, el campo coincide en que la norma no protege la rentabilidad en origen.

Las mañanas de RNE Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - “La Ley de Cadena Alimentaria necesita tiempo y mejoras” Eduardo Moyano Estrada, ingeniero agrónomo y catedrático jubilado del CSIC Escuchar ahora

"Hay una modificación de la norma en forma de proposición de ley que impulsamos en Unión de Uniones y que registró Esquerra Republicana en 2024 que ha decaído por la disolución de las Cortes y que es completamente necesaria, vamos, este año los cereales y la uva se han pagado a pérdidas, por debajo del coste de producción", explica Joan Caraball.

Una nueva PAC en ciernes sin asignación presupuestaria

En el plano comunitario, el Ejecutivo presenta como un éxito el acuerdo alcanzado en octubre de 2026 entre los Veintisiete para encarrilar el reglamento de la Política Agraria Común (PAC) post-2027, defendiendo que "defiende los intereses de España". Luis Planas aseguraba en octubre que la nueva PAC recoge las prioridades nacionales "acordadas con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las CCAA". En una entrevista en Las Mañanas de RNE aseguraba "que nos pongamos de acuerdo 27 países tan distintos es prácticamente un milagro, es muy importante y muy complicado".

Sin embargo, recibir el acuerdo con "satisfacción" es "exceso de triunfalismo" según José María Castilla, quien considera que "no hay que vender la piel del oso antes de cazarla porque "no se ha acordado ni el presupuesto ni definiciones importantes como agricultor activo. Tampoco se ha aprobado los posibles pagos o techos de ayuda máximos o redistributivos, ni la cuantía que se va a dedicar a los jóvenes". En conclusión, "de celebración nada" porque "hay muchas cosas que han quedado sin negociar" y el presupuesto tal y como está planteado ahora mismo "es bastante lesivo porque tiene un recorte del 22%".

El campo ha salido a la calle

Más allá de los avances legislativos, de la gestión de fondos y de la representación de los intereses del campo español en Bruselas, esta legislatura va a ser recordada por las movilizaciones del sector agrícola.

Febrero de 2024 marcó el inicio de las protestas con bloqueos masivos de carreteras, puertos y centros logísticos en todo el país. Las reivindicaciones forzaron al Gobierno a presentar un paquete de medidas de flexibilización y control de la Ley de la Cadena Alimentaria. Después, cada uno de los avances que se dieron con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur fue contestado en la calle: "Rechazamos estos acuerdos con terceros países. Vulneran la soberanía alimentaria y la posición española como Gobierno debería ser contraria a los mismos" afirma tajante Andrés Góngora de COAG.

La última gran movilización estaba prevista para el 28 de octubre de 2026 con la entrada de cerca de 500 tractores en Madrid bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir': una protesta para reclamar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, una PAC más justa y medidas para enfrentar los altísimos costes de los insumos. Sin embargo, la gran movilización tuvo que ser suspendida tras conocerse la gravedad del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Las reivindicaciones siguen siendo las mismas a las puertas de la cita con las urnas: la creación de un gasóleo profesional con menos impuestos y aprobar ayudas directas para cubrir el 70 % del sobrecoste de carburantes e insumos, mantener el presupuesto agrario europeo para el periodo 2028–2034 sin perder fondos, que realmente se cumpla la ley de cadena alimentaria que evita que se pueda vender a pérdidas y que se frene el acuerdo UE-Mercosur y exigir 'cláusulas espejo' para que los alimentos de fuera cumplan las mismas normas sanitarias y ambientales que los europeos.

"Ahora mismo no tenemos movilizaciones convocadas, vamos a esperar: nos sentaremos con el próximo Gobierno y en función de su respuesta actuaremos", explica Joan Caball, aunque Andrés Góngora añade que "la semana que viene, el día 26 de noviembre, el campo se moviliza a nivel europeo en Bruselas" porque las peticiones que hacemos están todas vigentes".

El campo español aguarda la próxima legislatura con la esperanza de que de las urnas salgan mayorías parlamentarias que lo tenga en cuenta, aunque se siente condenado a vivir en un bucle de incertidumbre permanente; una situación difícil de sostener para el sector que garantiza algo tan básico como nuestra alimentación.