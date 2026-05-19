Bruselas plantea ayudas al campo europeo para antes del verano por el encarecimiento de los fertilizantes

La Comisión Europea ha planteado este martes ayudas al campo europeo por el encarecimiento de los fertilizantes como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Bruselas quiere movilizar presupuesto de la Unión Europea (UE) "antes del verano" para dar "alivio inmediato de liquidez a los agricultores", según ha anunciado en el mismo día en el que el sector ha estado manifestándose en Estrasburgo, Francia, para denunciar que el conflicto amenaza su economía, pero también la soberanía alimentaria del continente.

A la espera de esa "ayuda excepcional específica", el plan de acción sobre fertilizantes de Bruselas avanza que se permitirá a los Estados que anticipen ayudas de sus planes de la PAC (Política Agrícola Común), al tiempo que se dispondrán incentivos para las prácticas que supongan un uso más eficiente del abono químico o cambiar al de base biológica.

"La seguridad alimentaria de Europa depende de los fertilizantes", ha afirmado en la red social X la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien también ha advertido en la nota de prensa que la "crisis actual de los combustibles fósiles demuestra que el liderazgo climático y la resiliencia económica están interconectados".