El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto, así como la presentación por parte del Gobierno de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido'.

Además ha anunciado, en su cuenta de la red social 'x', la publicación de un informe sobre las desigualdades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo entre comunidades autónomas.

Con estas medidas, Sánchez destaca que el Gobierno va a "reforzar" las garantías para que todas las mujeres "puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura". "Frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad", concluye el jefe del Ejecutivo.

La ley de la Comunidad de Madrid del 'concebido no nacido' fue aprobada por la Asamblea el 2 de julio de 2026 y entró en vigor parcialmente el 11 de julio de 2026. Según el programa electoral del PP, el concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia.

Un "exceso de competencia" de la Comunidad de Madrid

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha valorado este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, aludiendo a que "va a paralizar la ley del concebido no nacido, y esta es la importancia". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo ha explicado que las causas que han motivado el recurso ante el Tribunal Constitucional son dos. Por un lado, "el exceso de competencia de la comunidad autónoma, que no tiene atribuida esta competencia en materia de asimilar al nasciturus con la persona nacida". "Se está produciendo una asimilación que no se corresponde con la legislación española ni tampoco con la Constitución", ha valorado.

Por otro lado, la titular de Igualdad ha asegurado que también "excede de las competencias de la comunidad autónoma la modificación de las características de familia numerosa que se contempla en la ley".

Acerca del informe que el Gobierno publicará sobre desigualdades en la interrupción voluntaria del embarazo entre territorios españoles, Redondo ha puesto como ejemplo cinco comunidades autónomas. "Mientras en Cantabria hay un 88,7% de interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos, o en Galicia un 77%, en otras comunidades como Castilla y León hay un 15%, mientras que otras no llegan ni al 1%, como Madrid (0,4%) o Andalucía (0,1%)".

Y ha asegurado que "se ve claramente que se produce un repunte de las interrupciones", aunque ha indicado que "la tendencia se mantiene estable en los últimos tres años". Según los datos presentados, en 2023 se produjeron 103.097 interrupciones, el 18,5% de ellas en centros públicos. En 2024, fueron 106.172, el 21,25% en centros públicos. Finalmente, en 2025, se contabilizaron 107.824, el 22% en centros públicos.

Ayuso acusa a Sánchez de "utilizar la vida" en campaña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en responder al recurso presentado por el Gobierno central, calificándolo como uno de "los hits de ese socialismo trasnochado, que llegan a los últimos días de campaña con los clásicos". En una entrevista concedida a la cadena COPE, ha llamado a los ministros del Ejecutivo de Sánchez "jetas" y, además, "insensibles", porque "nuestra ley, nuestras propuestas en materia de maternidad, no van contra nada, van a favor de la vida, de las mujeres que necesitan pasar más tiempo con sus hijos las familias".

Díaz Ayuso se ha referido a "la crisis de la familia que está viviendo España". "La mayoría de los problemas, de los trastornos, la soledad, todo viene por la crisis de la familia. (...) ¿Y qué pasa con la persona, por qué estamos tan solos? Hay que intentar tener hijos, si uno quiere, y hay que pensar en ese ser humano que está concebido, que existe, (...) los padres saben que va a venir y tienen que organizar a su familia, que ese bebé en camino cuente es a favor de la vida", ha continuado. Por ello, considera que hay que intentar que las familias tengan más hijos con un sistema que ayude a la conciliación y también pensar en ese ser humano, que está concebido, "que existe para sus padres y lo están esperando con ilusión".

Asimismo, se ha referido a Pedro Sánchez como "este hombre que nos gobierna y que nos odia, que odia todo lo español", para acusarle de que "ha perdido el rumbo y le da igual alimentar la lucha de clases, el guerracivilismo, (…) utilizar la vida otra vez en campaña con las mismas monsergas no sé cómo no le da vergüenza". "Vivimos en un país en el que se puede abortar libremente. Es que lo quieren blindar como derecho para fomentarlo, porque les parece poco", ha concluido la presidenta madrileña.

Beneficios para familias numerosas

Como norma general, el texto aprobado por la Comunidad de Madrid establece que, en el ámbito de las competencias autonómicas, el concebido será tenido por nacido cuando esta asimilación suponga un mayor beneficio para la unidad familiar, con el fin de facilitar el acceso a derechos y ayudas vinculados a la existencia de hijos.

Tal y como explicó el Gobierno autonómico, se podrá aplicar, "desde que se acredite el embarazo". Las familias "tendrán los mismos beneficios y derechos" en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven.

Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa a partir del primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, para lo que se habilitado un trámite electrónico que permitirá agilizar este proceso.