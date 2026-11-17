La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado cartas a los consejeros del ramo de Andalucía y Baleares para exigirles que creen el registro de objetores de conciencia sobre el aborto, una obligación de las comunidades desde la reforma de la ley del aborto de 2023. Son las dos únicas autonomías, junto a Madrid, que todavía no han puesto en marcha este listado, aunque el caso de Madrid es distinto, ya que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se negó explícitamente a crear este registro. El Ministerio denunció a la Comunidad de Madrid y finalmente, el pasado marzo, la Justicia ordenó al Gobierno regional que iniciara "de inmediato" los trámites para ponerlo en marcha.

En cuanto a las cartas enviadas ahora, la ministra recuerda que la creación del registro de objetores está establecida no solo en la ley de 2023, sino en el acuerdo de diciembre de 2024 del Consejo Interterritorial, órgano en el que están representados el Ministerio y todas las comunidades, y donde la aprobación de un protocolo para crear el registro se adoptó de manera "unánime".

En las misivas, enviadas el lunes, Mónica García explica que Sanidad ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, "a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas". Así, ha constatado que ni Andalucía ni Baleares han desarrollado el listado de objetores a día de hoy.

En el último informe de seguimiento, fechado en septiembre de 2026, se observa que en el caso de las Islas Baleares, el proyecto de decreto se sometió a audiencia e información pública en febrero de 2026, "estando desde entonces en proceso de tramitación sin que se haya observado ningún otro avance", se lee en la carta dirigida a la consejera de Salud, Manuela García Romero. En el caso de Andalucía, el informe de septiembre muestra que el proyecto se sometió a audiencia pública todavía antes, en marzo de 2025, "sin que se haya culminado su tramitación", según la misiva enviada al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Un registro privado y con requisitos estrictos

En el protocolo aprobado en 2024 se establecen los requisitos del registro. Este listado no es público, y según este documento, será el profesional objetor quien realice la solicitud de inclusión en el registro a través de la sede electrónica de su Comunidad Autónoma. Después la administración emitirá un documento que acredite su situación de inclusión o no inclusión en dicho registro. Los profesionales pueden modificar o revocar su declaración "en cualquier momento y mediante el mismo procedimiento".

Para ello, los solicitantes de la objeción de conciencia incluirán "los datos estrictamente necesarios": nombres, apellidos, documento de identidad, correo electrónico, código y denominación de su actividad profesional, nombre del centro de trabajo, modalidad a la que se objeta, etc.

Este protocolo dice que la motivación para objetar "puede proceder de razones religiosas, pero también de razones simplemente deontológicas o bioéticas" y puntualiza que "no podrá exigirse, en ningún caso, especificar esa motivación".

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De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, solo se admite que en el registro de personas objetoras de conciencia formen parte aquellas que intervienen "directamente en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo". Es decir, todos aquellos que "realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos", sin los cuales no es posible llevar a cabo el aborto. Estos profesionales son, según el protocolo que lo regula, los médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, los titulados en enfermería y las matronas, "no admitiéndose ningún otro tipo de personal".

Más del 99% de los abortos en Andalucía o Madrid se derivan a centros privados

Según los últimos datos disponibles, Cantabria lidera la lista de las comunidades que practicaron las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos con un 88,49% de los casos, seguida de Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,83%) y Baleares (61,30%), frente a otras regiones que derivan prácticamente todas las intervenciones a lo privado.

En la otra cara de la moneda están Extremadura, Ceuta y Melilla, donde se practica el 100% en centros privados, seguido de Andalucía, con el el 99,97%, Castilla-La Mancha (99,95%), la Comunidad de Madrid (99,53%) y la Región de Murcia (99,07%). Cataluña es la comunidad con mayor número de IVEs y más de la mitad (55,67%) se realiza en centros públicos.