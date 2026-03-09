La Justicia ordena a la Comunidad de Madrid iniciar "de inmediato" la creación del registro de objetores del aborto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto en el que ordena a la Comunidad de Madrid iniciar "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado así las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar este precepto de la ley del aborto.

En el Auto 60/2026, los magistrados subrayan que la administración madrileña tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente tras el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado. Según el texto judicial, "queda, por este Auto, obligada la Comunidad de Madrid a iniciar de inmediato los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia", así como para su implantación según el protocolo del Consejo Interterritorial.

El tribunal aclara que, si bien la medida no supone la creación instantánea de la lista, sí impone el deber de "iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación".

Riesgos para la prestación del servicio El tribunal justifica esta medida cautelar para evitar que la demora administrativa perjudique el derecho a la prestación sanitaria. El TSJM es tajante al afirmar que se busca "subsanar la inactividad de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de su obligación legal". Sanidad carga contra Madrid y Andalucía: suman casi el 50% de abortos y el 99% lo deriva a centros privados MARÍA MENÉNDEZ Los magistrados advierten en el auto que la falta de este registro genera "consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la prestación IVE, para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud". Además, señalan que la falta de previsión puede provocar retrasos si, en un centro concreto, todos los facultativos resultan ser objetores en el momento de una solicitud.

Respuesta de la Comunidad de Madrid Por su parte, el Gobierno regional mantiene su postura crítica frente a la medida. Según declaraciones oficiales de la Comunidad de Madrid facilitadas a RTVE Noticias, el Ejecutivo autonómico considera que con este auto "no cambia nada" ya que el TSJM "sólo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto". Más del 80% de los abortos financiados por el sistema público se realizan en centros privados, según un informe MARÍA MENÉNDEZ Desde la Puerta del Sol han anunciado que darán batalla legal: "Recurriremos no obstante en reposición la cautelar, toda vez que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio". Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso ya calificó anteriormente este registro como una "lista negra" de médicos.

Reacción del Ministerio de Sanidad La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la resolución a través de sus redes sociales, calificándola como una "victoria judicial". En un tuit publicado tras conocerse la noticia, García ha reafirmado que los derechos de las mujeres no pueden depender del código postal y que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar un aborto seguro y respetuoso en la sanidad pública. ““ Aunque el auto obliga al inicio de los trámites, el TSJM aclara que, al tratarse de una medida cautelar, no fija un plazo estricto para la puesta en marcha definitiva del registro. Esta cuestión, junto con las dudas de constitucionalidad planteadas por la Comunidad de Madrid, se dirimirá en la sentencia final del proceso. El auto actual aún es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.