La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha iniciado en su sede madrileña de la calle Añastro su 130 Asamblea Plenaria, una cita de trascendencia institucional celebrada en el marco de su sexagésimo aniversario. Del 16 al 20 de noviembre de 2026, los prelados españoles se congregan en Madrid para hacer balance de sus seis décadas de andadura compartida y definir las líneas de su acción pastoral para los próximos años.

Este lunes, a las 11:00 horas, se abrirá la Asamblea con el discurso del arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello. A continuación, el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, trasladará el habitual saludo del Santo Padre a los obispos.

La reunión reviste una significación histórica especial. El martes tendrá lugar el acto conmemorativo por los 60 años transcurridos desde que, en los albores de 1966, el episcopado español se organizara de forma colegiada siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. Desde entonces, la CEE ha sido testigo y actor de la transformación política, social y religiosa experimentada por la sociedad española, transitando desde el régimen franquista hasta la consolidación de la democracia constitucional y el pluralismo contemporáneo.

Orden del día pegado a la actualidad

El programa de la 130 Asamblea Plenaria aborda una amplia diversidad temática. Entre los asuntos prioritarios del orden del día figura la actualización de las líneas de acción pastoral de las Comisiones, Subcomisiones y Oficinas de la CEE para el periodo 2026-2030. Esta revisión busca incorporar las implicaciones de los discursos y homilías pronunciados por el papa León XIV durante su visita apostólica a España, realizada del 6 al 12 de junio de 2026. Aquel viaje pontificio situó la dignidad inviolable de la persona, la reconciliación y el servicio al bien común en el centro de la misión eclesial y del testimonio público.

Asimismo, los prelados profundizan en su método de trabajo interno mediante la dinámica de la "conversación en el espíritu", centrada en esta ocasión en el modo de proceder sinodal de la CEE. En este marco, el obispo referente para el Sínodo, Francisco Conesa, presenta el informe de evaluación correspondiente a las Asambleas diocesanas tras la puesta en marcha de la fase sinodal en toda la geografía española.

Las distintas Comisiones Episcopales someten a la consideración del pleno diversos proyectos de calado pastoral, organizativo y de formación. La Subcomisión para los Seminarios expone el renovado Plan de Formación para los Seminarios Menores de España, orientado a adaptar el acompañamiento vocacional temprano a las realidades socioculturales de las familias y la juventud actuales. Por su parte, la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado plantea el estudio para la creación de un ministerio laical instituido al servicio de la caridad y la atención social.

Jóvenes, caridad y proyección internacional

La dimensión juvenil y el diálogo ecuménico ocupan también un lugar primordial en las deliberaciones. La Subcomisión para la Juventud e Infancia informa sobre los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027. En el terreno del diálogo interconfesional, la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso presenta un convenio histórico suscrito con las Iglesias Evangélicas relativo al reconocimiento mutuo de la fórmula del Bautismo. Paralelamente, la Comisión para los Laicos, Familia y Vida propone la organización de un futuro Encuentro de laicos centrado en dinamizar la presencia pública y el compromiso social de los católicos en los distintos ámbitos de la vida civil.

La vocación misionera universal se refleja en la propuesta de la Comisión de Misiones para impulsar el envío de sacerdotes Fidei donum a diócesis necesitadas de Hispanoamérica. Se trata de presbíteros que, con autorización de su obispo y sin perder el vínculo con su diócesis de origen en España, marchan temporalmente a colaborar pastoralmente en el continente americano. En el apartado litúrgico, la Comisión correspondiente presenta la traducción revisada de la tercera edición típica del Misal Romano en español para España y da cuenta de las labores desarrolladas para la actualización de la Liturgia de las Horas.

La transparencia institucional y la defensa de la dignidad humana vertebran los trabajos económicos e informativos. La Oficina de Libertad Religiosa expone a los prelados el Informe de delitos de odio en España durante el año 2025. En materia de gestión y administración, los obispos analizan el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano y de la CEE para 2027, revisan el reglamento económico de la institución, renuevan los cargos del Órgano de Cumplimiento Normativo y reciben cumplida información sobre la actividad del Tribunal de la Rota.

Los obispos ante la polarización social

La celebración de esta 130 Asamblea Plenaria coincide en el calendario con el arranque de la campaña electoral previa a los comicios convocados para el 29 de noviembre (29N) en España. En este escenario de intensa contienda política, los pastores de la Iglesia han querido elevar una palabra de sosiego sobre el deterioro de la convivencia pública.

Recientemente, durante la clausura del 28 Congreso Católicos y Vida Pública —organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación CEU bajo el lema "América y España: la fe que nos une"—, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha advertido sobre la polarización al señalar que "nos estamos acostumbrando a discutir desacreditando a quien piensa de otra manera".

Partiendo de la parábola evangélica de los talentos, el cardenal Cobo ha cuestionado si los cristianos corren el riesgo de atemorizarse y encerrarse en la conservación de sus seguridades en lugar de hacer fructificar el Evangelio en medio de los problemas reales de la gente, tales como las dificultades de acceso a la vivienda, la soledad o las crecientes desigualdades.

El purpurado recordaba que los católicos pueden defender legítimamente sensibilidades e idearios políticos diversos, dado que la fe no proporciona recetas técnicas ni se confunde con una sigla partidista. Invocando la intervención del papa León XIV ante el Congreso de los Diputados —donde el Pontífice remarcó que "la firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación"—, el arzobispo madrileño afirmó que la fe ofrece una mirada de dignidad sobre la persona y llamó a los católicos en la vida pública a actuar como fermento de concordia y reconciliación frente a la descalificación del adversario.

12 fechas clave en 60 años de Conferencia Episcopal 1965 - 8 de diciembre | Clausura del Concilio Vaticano II: Conclusión de la asamblea conciliar que promueve la renovación de la Iglesia y sienta las bases teológicas y jurídicas para las conferencias episcopales.

- 8 de diciembre Conclusión de la asamblea conciliar que promueve la renovación de la Iglesia y sienta las bases teológicas y jurídicas para las conferencias episcopales. 1966 - 1 de marzo | Constitución de la CEE: Nace oficialmente la Conferencia Episcopal Española con la reunión constituyente de 70 obispos en Madrid.

- 1 de marzo Nace oficialmente la Conferencia Episcopal Española con la reunión constituyente de 70 obispos en Madrid. 1971 - 13 de septiembre | Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes: Encuentro decisivo en el que la Iglesia cuestiona el nacionalcatolicismo y reclama la separación respecto al Estado.

- 13 de septiembre Encuentro decisivo en el que la Iglesia cuestiona el nacionalcatolicismo y reclama la separación respecto al Estado. 1972 - 7 de marzo | Elección del cardenal Tarancón: Elección del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la CEE, figura clave de moderación durante la Transición.

- 7 de marzo Elección del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la CEE, figura clave de moderación durante la Transición. 1975 - 20 de noviembre | Fallecimiento de Francisco Franco: El fin de la dictadura abre la etapa democrática; el episcopado asume una posición de neutralidad y reconciliación nacional.

- 20 de noviembre El fin de la dictadura abre la etapa democrática; el episcopado asume una posición de neutralidad y reconciliación nacional. 1978 - 6 de diciembre | Aprobación de la Constitución Española: Ratificación en referéndum de la Carta Magna que consagra la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado.

- 6 de diciembre Ratificación en referéndum de la Carta Magna que consagra la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado. 1979 - 3 de enero | Firma de los Acuerdos entre España y la Santa Sede: Suscripción de cuatro acuerdos internacionales que sustituyen al Concordato franquista de 1953.

- 3 de enero Suscripción de cuatro acuerdos internacionales que sustituyen al Concordato franquista de 1953. 1982 - 31 de octubre | Primera visita apostólica de Juan Pablo II: El papa polaco inicia su primer viaje a España, marcando el inicio de cinco visitas históricas al país.

- 31 de octubre El papa polaco inicia su primer viaje a España, marcando el inicio de cinco visitas históricas al país. 2011 - 18 de agosto | JMJ de Madrid con Benedicto XVI: Celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en la capital española con la presencia de cientos de miles de jóvenes de todo el mundo.

18 de agosto Celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en la capital española con la presencia de cientos de miles de jóvenes de todo el mundo. 2019 - 19 de noviembre | Renovación de los Estatutos de la CEE: La Asamblea Plenaria aprueba nuevos estatutos para adaptar la estructura de la CEE a la gobernanza y transparencia actuales.

19 de noviembre La Asamblea Plenaria aprueba nuevos estatutos para adaptar la estructura de la CEE a la gobernanza y transparencia actuales. 2024 - 5 de marzo | Elección de Luis Argüello: El arzobispo de Valladolid es elegido presidente de la Conferencia Episcopal para guiar la institución en la presente etapa pastoral.

5 de marzo El arzobispo de Valladolid es elegido presidente de la Conferencia Episcopal para guiar la institución en la presente etapa pastoral. 2026 - 6 de junio | Viaje del papa León XIV a España: Visita apostólica del Santo Padre cuyos discursos y prioridades señalan la hoja de ruta incorporada en la 130 Asamblea Plenaria.

El impulso del Vaticano II (1965-1966)

Para valorar adecuadamente el devenir de estos 60 años resulta imprescindible retornar al 8 de diciembre de 1965, fecha de la solemne clausura del Concilio Vaticano II. El último celebrado hasta ahora por la Iglesia Católica. Aquel magno acontecimiento trajo consigo una profunda renovación eclesial, litúrgica y pastoral, invitando a la Iglesia a abrir un diálogo renovado con el mundo contemporáneo. Uno de los frutos normativos más relevantes del Concilio fue el impulso definitivo dado a las conferencias episcopales nacionales como estructuras colectivas destinadas a articular la colegialidad pastoral y la acción concertada de los obispos en una misma nación.

Apenas tres meses después de concluida la asamblea conciliar en Roma, el 1 de marzo de 1966 nacía formalmente la Conferencia Episcopal Española. Un total de 70 obispos celebraron en Madrid la asamblea constituyente que aprobó sus primeros estatutos y eligió sus órganos iniciales de gobierno. Aquella iniciativa institucional marcó el comienzo de una paulatina modernización de las estructuras eclesiales en España y el primer paso decisivo para distanciar progresivamente la acción pastoral del modelo de la confesionalidad del Estado.

La travesía hacia la libertad (1971-1975)

Un momento verdaderamente rupturista en este discurrir histórico aconteció el 13 de septiembre de 1971 con la celebración de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. Aquella histórica reunión supuso un valiente ejercicio de autocrítica en el que la Iglesia española cuestionó abiertamente las inercias del nacionalcatolicismo. De aquel encuentro emergió una firme demanda de independencia eclesial respecto al poder político, abogando formalmente por la libertad religiosa, la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales.

La orientación renovadora se afianzó el 7 de marzo de 1972 con la elección del cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la CEE. Bajo su liderazgo clarividente y prudente, el episcopado español desempeñó un papel moderador de extraordinaria trascendencia durante la transición sociopolítica del país. Tras el fallecimiento de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, la célebre homilía del cardenal Tarancón en la misa celebrada en la iglesia de San Jerónimo el Real definió el norte eclesial: acompañar el tránsito a la democracia desde la neutralidad política y el estímulo a la reconciliación pacífica entre todos los españoles.

La Constitución y el reto de la secularización (1978-2026)

El proceso de institucionalización democrática culminó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de la Constitución Española, norma fundamental que consagró la aconfesionalidad del Estado y la plena libertad de culto. En este nuevo marco constitucional, el 3 de enero de 1979 se suscribieron los Acuerdos entre España y la Santa Sede. Estos instrumentos internacionales reemplazaron definitivamente al antiguo Concordato franquista de 1953 y regularon la cooperación bilateral en cuatro ámbitos clave: asuntos jurídicos, económicos, educativos y culturales, y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

En las décadas posteriores, las visitas pontificias jalonaron la trayectoria de la CEE. Juan Pablo II inauguró el 31 de octubre de 1982 la primera de sus cinco visitas apostólicas a España. Años más tarde, el 18 de agosto de 2011, Benedicto XVI presidió en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud en la última de sus tres estancias en el país. En la etapa más reciente, la aprobación de nuevos Estatutos el 19 de noviembre de 2019 adaptó la CEE a las exigencias actuales de gobernanza, transparencia y atención a las víctimas de abusos. Tras la elección de Luis Argüello como presidente el 5 de marzo de 2024, la CEE conmemora sus 60 años asumiendo las orientaciones del papa León XIV en su reciente visita del 6 de junio de 2026 y proyectando su misión pastoral hacia una sociedad plural y secularizada.