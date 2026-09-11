El petróleo suaviza su escalada, pero todavía se mantiene en 105 dólares mientras el Ibex 35 intenta remontar

Jornada tranquila entre los inversores para terminar la semana. Los índices de renta variable cotizan con ligeras subidas mientras que el petróleo intenta relajar el rally que vivió este jueves y que le llevó a escalar un 6% en la jornada, más del 12% en la semana.

El barril Brent, de referencia en Europa cotiza este viernes en el entorno de los 105 dólares con una corrección superior al 2% después de que el jueves terminará la sesión por encima de 107 dólares.

El West Texas, por su parte, pierde un 1% y se sitúa por encima de los 100 dólares por barril.

En un contexto geopolítico marcado por el enquistamiento del conflicto en Oriente Medio, las preocupación por posibles interrupciones prolongadas en el transporte de crudo disparan el miedo a la inflación.

Pendientes del IPC en Estados Unidos Así, los inversores van a tener este viernes la mirada puesta en el dato de IPC en Estados Unidos que conoceremos a las 14.30 horas. Se espera que tanto la inflación general como la subyacente se hayan moderado ligeramente en el mes, hasta el 3,3% y el 2,4%, respectivamente, frente al 3,4% y el 2,5% registrados en julio. Aunque sean cifras a la baja, están muy por encima del objetivo del 2% que persigue la Reserva Federal y las expectativas en torno a los datos son tan altas porque precisamente, la semana que viene, los días 15 y 16 se reúne el organismo que preside Kevin Warsh. No sabemos qué hará la Fed, pero este jueves sí quedó aclarada la decisión del Banco Central Europeo. Sin sorpresas, el organismo que preside Christine Lagarde acometió su segunda subida de tipos del año basándose en una inflación elevada, y que va a seguir subiendo, unas economías de la eurozona que resisten y un futuro marcado por la incertidumbre. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés ante la incertidumbre por el repunte de la inflación