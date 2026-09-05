Putin califica de "beneficiosos" los contactos entre Rusia y EE.UU. en su encuentro con los emisarios de Trump a Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha abierto las negociaciones sobre Ucrania con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que han llegado este sábado a Moscú para tratar de reavivar el proceso de paz.

Al comenzar el encuentro, el presidente ruso ha transmitido "los mejores deseos" y "palabras de agradecimiento" a su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Entiendo que él se enfrenta a una situación complicada. No obstante, no ceja en sus intentos de arreglo, en contribuir a la solución del conflicto ruso-ucraniano", ha dicho.

Putin también ha destacado que los contactos con los mediadores estadounidenses siempre son "beneficiosos". "Es muy importante la calidad del mediador, la confianza que recibe. Quiero transmitirle que a nosotros nos es cómodo trabajar con usted. Sin duda, el nivel de confianza por nuestra parte es alto", ha señalado.

Por su parte, Witkoff ha transmitido a Putin "los mejores deseos" de Trump y ha agradecido al mandatario ruso el cese de los bombardeos para garantizar el paso seguro del avión oficial estadounidense.

Con el fin de facilitar la llegada de los emisarios de Trump, Putin y Zelenski han ordenado cesar durante tres días los ataques aéreos contra las capitales, Kiev y Moscú.

En la reunión, que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin, participan también el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Este encuentro, el primero desde el pasado 23 de enero —cuando los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. se reunieron en la capital de los EAU—, tiene lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.