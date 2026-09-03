La detención de un barco ruso en Noruega tensa la guerra híbrida entre Moscú y Europa

Las autoridades noruegas inmovilizaron el miércoles a petición de Ucrania un barco ruso que navegaba en el archipiélago de Svalbard, situado en el Océano Glacial Ártico y perteneciente al país nórdico. Detrás está la empresa energética estatal Naftogaz, que ordenó el embargo del buque para garantizar el cumplimiento de una decisión arbitral que obligaba a Rusia compensar a la compañía ucraniana por los activos expropiados tras la anexión de Crimea en 2014. Moscú, en plena escalada de tensión con Europa, ha calificado la acción de "piratería" y ha prometido responder.

"El gobernador de Svalbard, siguiendo una orden del Tribunal de Distrito de Nord-Troms, ha confiscado hoy el buque ruso 'Profesor Molchanov', atracado en (el puerto de) Barentsburg", afirma un comunicado emitido por el gobernador del archipiélago noruego, que explica que la confiscación se ha llevado a cabo después de que el Tribunal de Distrito de Nord-Troms autorizara a Naftogaz en una sentencia dictada el 31 de agosto la incautación de la embarcación.

La compañía ucraniana ha explicado en un comunicado que su reclamo responde a la decisión de un procedimiento de arbitraje abierto en La Haya en 2016, que finalmente ordenó a Rusia el pago de 4.220 millones de dólares, más intereses y costas. Sin embargo, Moscú no ha cumplido la sentencia.

La compañía ha explicado en un comunicado que la incautación forma parte de "los esfuerzos mundiales para hacer cumplir el laudo arbitral" contra Rusia "en relación con la expropiación ilegal de sus activos en Crimea, territorio que Rusia anexó ilegalmente". Hasta entonces, Naftogaz poseía importantes activos relacionados con el petróleo y el gas en este territorio, pero Moscú tomó su control.

"Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir con un laudo arbitral internacional", ha indicado el director interino de Naftogaz, Sergii Fedorenko, que ha añadido que seguirán "persiguiendo" activos rusos en todo el mundo "hasta que se pague la indemnización otorgada".

Rusia habla de "piratería" y promete responder Tras el anuncio, el Kremlin no ha tardado en responder. Según la agencia rusa Tass, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso califica la incautación de "piratería" y la portavoz del Ministerio María Zajárova ha declarado a la agencia Interfax que "se dará una respuesta correspondiente". El 'Profesor Molchanov' es una embarcación de 72 metros de eslora utilizado por Rusia "para cruceros de expedición comerciales", según ha especificado Naftogaz. Tass especifica que el buque opera servicios regulares de carga y pasajeros a Svalbard desde junio de 2025. El ministro ruso de Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, Alexey Chekunkov, ha declarado a Tass que el barco y su tripulación "están físicamente a salvo" y ha garantizado que el equipo legal de Arktikugol (compañía propietaria del buque) "emitirá una respuesta legal formal en breve". Según esta misma agencia, las autoridades noruegas no avisaron a los miembros de la expedición de la incautación y estos se enteraron el miércoles a través de los medios de comunicación. "Aceptaron la noticia con serenidad y planean continuar con su trabajo", afirma el medio ruso. La compañía ucraniana ha subrayado que la orden judicial establece que el buque no puede abandonar su ubicación actual y las autoridades de Svalbard deberán tomar las medidas necesarias para impedir su traslado. Además, ha dicho que serán las autoridades noruegas quienes se encarguen de los pasajeros a bordo.