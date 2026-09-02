La UE califica el ataque híbrido ruso en Leipzig de "terrorismo patrocinado por el Estado"

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, ha asegurado este miércoles que el ataque híbrido con drones registrado hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig tiene "todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado". El martes, Berlín responsabilizó formalmente a Rusia del incidente y anunció el cierre del último consulado general ruso que seguía abierto en el país, en la ciudad de Bonn.

"Hablaremos de los ataques en Leipzig, que está claro que tiene todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado. La pregunta es qué haremos al respecto", ha expresado Kallas a su llegada a una reunión informal de Asuntos Exteriores en la localidad irlandesa de Newtownmountkennedy. La líder comunitaria ha indicado que ya se ha convocado al embajador ruso en la UE y que ha contactado con muchos estados miembros para "debatir qué más" pueden hacer.

Kallas ha indicado que "ya tienen en tramitación" 1.600 sancionados relacionados con el complejo militar de Rusia y que es posible que este jueves se añadan más, aunque ha señalado que no se tomarán decisiones durante el encuentro, ya que se trata de una reunión informal. En ella participarán también el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y su homóloga canadiense, Anita Anand. "Está claro que debemos coordinarnos sobre qué hacer en esta situación en la que Rusia está escalando y matando civiles y causando todo el daño que puede", ha dicho Kallas.

En este contexto, ha añadido la jefa de la diplomacia de la UE, "tenemos que ser más agiles y ser capaces de reaccionar a las situaciones que vengan", así como encontrar la manera de "presionar más a Rusia" para que "termine con esta guerra".

Tras la acusación formal del Gobierno alemán, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se expresó el martes en la misma línea y trasladó en un mensaje en X la condena de la UE "en los términos más enérgicos posibles" al "intento de ataque con drones de Rusia en el Aeropuerto de Leipzig". "Rusia debe detener su guerra de agresión contra Ucrania, en lugar de escalarla", dijo Costa. Después lo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que defendió que Moscú "busca sembrar desconfianza y miedo en nuestras sociedades, pero fracasará".

El presidente de la OTAN, Mark Rutte, también trasladó la solidaridad de la Alianza Atlántica con Alemania y aseguró que "la evidencia" con respecto a la implicación de Moscú era "clara".

Alemania toma medidas La reunión de este miércoles se celebra después de que el Gobierno alemán concluyera que Rusia era "responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig", ya que, según indicó su ministro de Exteriores, Alexander Dobrindt, tanto la configuración del dron, como sus componentes y el explosivo empleado, junto a las conclusiones de los servicios de inteligencia alemanes y de sus socios, encajan con el patrón empleado por Moscú en operaciones híbridas previas perpetradas en suelo europeo. Como respuesta, el titular de Exteriores ordenó el cierre del consulado general ruso en Bonn para próximo 18 de septiembre e indicó que también rescindirá el acuerdo que permite el funcionamiento de la Casa Rusa de Berlín, un gran centro cultural gestionado por una agencia estatal rusa. Este último ya estaba bajo la lupa de los servicios secretos alemanes desde el inicio de la guerra en Ucrania por sospechas de posible actividades de espionaje ruso. Asimismo, el Ejecutivo alemán anunció que promovería nuevas sanciones contra Rusia junto a sus socios de la UE, así como mayores controles de entrada para ciudadanos rusos y restricción de movimientos sobre la denominada flota fantasma, un conjunto de buques que transporta petróleo en la sombra para eludir las sanciones internacionales. Moscú, por su parte, niega su implicación y el martes advirtió de que respondería a "todas las acciones antirrusas", según declaraciones del Kremlin recogidas por la agencia Interfax, pero no indicó qué clase de medidas tomaría. Previamente, la Embajada rusa en Berlín había rechazado cualquier acusación y aseguró que se trataba de "provocación fallida" y de un episodio de "histeria antirrusa". Alemania acusa a Rusia del ataque con dron en Leipzig y cierra el último consulado ruso en el país RTVE