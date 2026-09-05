Al menos cuatro muertos en un ataque ruso sobre Dnipró pese el alto al fuego temporal ordenado por Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque llevado a cabo por el Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipró, situada en el este del país, durante la madrugada de este sábado. Se ha producido después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha, el Ejército ruso ha atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando cuatro muertos y cinco heridos en la localidad de Kamianske. Asimismo, tres de los heridos han sido hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

Según Hanzha, una instalación industrial ha sido alcanzada horas antes de que las fuerzas ucranianas advirtiesen de que misiles balísticos rusos se dirigían hacia la localidad.