Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania con "una propuesta para poner fin a la guerra"
- Witkoff y Kushner se reunirán este sábado con Putin y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con Zelenski
- El presidente estadounidense ha dicho que Putin y Zelenski "se odian profundamente", lo cual dificulta las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno de mandatario, Jared Kushner, trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania durante su visita a Moscú.
"Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras", ha dicho Trump, quien ha recordado que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales.
Witkoff y Kushner se reunirán este sábado con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.
Trump ha reconocido que esperaba que la guerra en Ucrania fuera más fácil de resolver que otros conflictos, pero ha dicho que Putin y Zelenski "se odian", lo cual dificulta las conversaciones de paz. "¿Saben lo que es el odio? Sienten un odio profundo y eso se está interponiendo en el camino", ha afirmado.
Trump ha apuntado a que "es muy probable" que haya avances en las negociaciones, unas palabras que contrastan con las del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha lamentado que, "por el momento, no existen condiciones concretas" para parar la guerra. "El trabajo continúa y los contactos continúan", ha dicho Peskov sobre las posibilidades de lograr un acuerdo.
Zelenski ha instado a que el encuentro tenga un "contenido sustantivo" y ha puesto de relieve la importancia de que Washington siga participando "activamente" en los contactos diplomáticos para poner fin al conflicto.
A finales de agosto, el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se reunió con funcionarios rusos en Moscú, tras desplazarse en un avión militar desde Letonia sin ningún anuncio previo.
El viaje lleva varias semanas negociándose
El viaje lleva varias semanas negociándose, según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, que han detallado que Washington quiere que Ucrania y Rusia detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses se encuentren en la región.
Witkoff y Kushner han viajado anteriormente a Moscú, pero hasta ahora no habían visitado Kiev, pese a haber recibido invitaciones oficiales del Gobierno.
El viaje se produce un año después de que, en agosto de 2025, Trump recibiera a Putin en Alaska en un intento por poner fin a la guerra, una de las promesas de campaña del republicano. El encuentro, sin embargo, terminó sin acuerdo.
Durante este año, Ucrania ha atacado refinerías y centrales energéticas rusas, pero afronta una escasez de munición para interceptar los misiles lanzados por Rusia, por lo que ha pedido ayuda a sus aliados, especialmente a EE.UU.