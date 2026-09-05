Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania con "una propuesta para poner fin a la guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno de mandatario, Jared Kushner, trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania durante su visita a Moscú.

"Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras", ha dicho Trump, quien ha recordado que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales.

Witkoff y Kushner se reunirán este sábado con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.

Trump ha reconocido que esperaba que la guerra en Ucrania fuera más fácil de resolver que otros conflictos, pero ha dicho que Putin y Zelenski "se odian", lo cual dificulta las conversaciones de paz. "¿Saben lo que es el odio? Sienten un odio profundo y eso se está interponiendo en el camino", ha afirmado.

Trump ha apuntado a que "es muy probable" que haya avances en las negociaciones, unas palabras que contrastan con las del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha lamentado que, "por el momento, no existen condiciones concretas" para parar la guerra. "El trabajo continúa y los contactos continúan", ha dicho Peskov sobre las posibilidades de lograr un acuerdo.

Zelenski ha instado a que el encuentro tenga un "contenido sustantivo" y ha puesto de relieve la importancia de que Washington siga participando "activamente" en los contactos diplomáticos para poner fin al conflicto.

A finales de agosto, el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se reunió con funcionarios rusos en Moscú, tras desplazarse en un avión militar desde Letonia sin ningún anuncio previo.