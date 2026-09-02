Zelenski alerta a las aerolíneas que los drones ucranianos han "cerrado de facto" el espacio aéreo ruso y es "peligroso"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este martes a "cada aerolínea que utiliza el espacio aéreo ruso, a cada aseguradora y a todos los que aún utilizan los principales aeropuertos de Rusia" que la presencia de drones ucranianos ha hecho que el espacio aéreo ruso "sea peligroso" y que, de hecho, "está cerrado de facto", ha señalado en su mensaje de vídeo nocturno.

El mandatario ha querido recalcar que Ucrania no representa una amenaza para la aviación civil, "pero habrá drones en el espacio aéreo ruso y se debe tener en cuenta".

"Aunque las autoridades rusas no lo anuncien oficialmente, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto. La guerra iniciada por Rusia está cerrando sus propios cielos", ha indicado Zelenski.

"Nosotros en Ucrania no queremos que se pierdan vidas inocentes. Por eso estamos advirtiendo a nuestros socios: los días seguros en los cielos de Rusia han terminado", ha insistido el presidente ucraniano.