Zelenski alerta a las aerolíneas que los drones ucranianos han "cerrado de facto" el espacio aéreo ruso y es "peligroso"
- El mandatario ha querido recalcar que Ucrania no quiere que se pierdan vidas inocentes
- No obstante, alega que la seguridad regresará a los cielos "cuando haya un movimiento real hacia la paz"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este martes a "cada aerolínea que utiliza el espacio aéreo ruso, a cada aseguradora y a todos los que aún utilizan los principales aeropuertos de Rusia" que la presencia de drones ucranianos ha hecho que el espacio aéreo ruso "sea peligroso" y que, de hecho, "está cerrado de facto", ha señalado en su mensaje de vídeo nocturno.
El mandatario ha querido recalcar que Ucrania no representa una amenaza para la aviación civil, "pero habrá drones en el espacio aéreo ruso y se debe tener en cuenta".
"Aunque las autoridades rusas no lo anuncien oficialmente, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto. La guerra iniciada por Rusia está cerrando sus propios cielos", ha indicado Zelenski.
"Nosotros en Ucrania no queremos que se pierdan vidas inocentes. Por eso estamos advirtiendo a nuestros socios: los días seguros en los cielos de Rusia han terminado", ha insistido el presidente ucraniano.
Los ataques cruzados siguen en aumento
Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Kiev y otras ciudades en las últimas semanas. El último ataque de Moscú dejó 12 muertos y muchos heridos, en el sexto día consecutivo de intensos ataques contra la capital ucraniana. Este mismo miércoles, los ataques rusos han dañado infraestructuras y edificios residenciales en el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro.
Ucrania ha respondido con frecuentes ataques con drones contra objetivos rusos, muchos de ellos relacionados con la industria petrolera del país, así como con centros comerciales y centros logísticos.
Si bien las aerolíneas europeas y estadounidenses no sobrevuelan Rusia debido a la guerra, otras aerolíneas de países como China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo utilizan su espacio aéreo. Las aerolíneas estadounidenses han afirmado que el uso del espacio aéreo ruso les ha proporcionado una ventaja en términos de ahorro de tiempo y combustible.
En este sentido, Zelenski ha insistido en que siempre que sus socios les aborden al respecto, se asegurarán de que los cielos rusos estén "libres de drones durante períodos de tiempo específicos y a lo largo de rutas específicas".
"La seguridad regresará a los cielos de Rusia cuando haya un movimiento real hacia la paz. Por ahora, los cielos sobre Rusia son para drones, no para la aviación civil", ha concluido