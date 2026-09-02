El Kremlin abre la puerta a una reunión trilateral entre Putin, Xi y Trump en noviembre
- Sería en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, con China como anfitriona
- La Casa Blanca no ha confirmado la asistencia del presidente estadounidense
El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha adelantado este martes que el presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping podrían celebrar una reunión trilateral en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.
Ushakov ha hecho estas declaraciones desde Bishkek, la capital de Kirguistán, donde Putin y Xi han asistido a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y han hablado de la posibilidad de realizar la cumbre tripartita.
Según el diplomático ruso, Xi ha mencionado que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también ha sido invitado. "Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", ha señalado el asesor presidencial.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha señalado que por el momento no tienen ningún anuncio sobre "la asistencia del presidente Trump a la APEC", ha declarado
Rusia, China y Estados Unidos forman parte de la APEC, organismo integrado por 21 miembros. La ciudad china de Shenzhen será la sede de la próxima cumbre de líderes los días 18 y 19 de noviembre.
Putin admite que los ataques ucranianos afectan al 1% del PIB ruso
En la rueda de prensa desde Kirguistán, Putin ha admitido que el daño causado por los ataques de Ucrania contra la retaguardia rusa desde finales de junio asciende a casi un 1% del producto interior bruto (PIB) del país.
En particular, estima en "cerca de un centenar" los barcos alcanzados en los ataques enemigos en los mares Negro y Azov, lo que le costó la vida a marineros rusos y extranjeros.
"Nos han asestado un perjuicio real, ya que en las primeras dos semanas dañaron aproximadamente 40 barcos. No los destruyeron, los dañaron", ha recalcado Putin.
Con respecto a las decenas de refinerías atacadas, lo que ha provocado un grave déficit de combustible, el mandatario ha señalado que aún queda un 10% por reparar.
Con todo, Putin insiste en que "ese daño no es vital", ya que -adujo- "Ucrania no puede causarnos un daño crítico". Admite que los drones ucranianos representan "un importante desafío" para Rusia, tanto por tierra como por aire y por mar, pero se muestra convencido de que todos los problemas serán solventados. "Nos las arreglaremos", ha dicho el jefe del Kremlin.
"Las tropas rusas, pese a todo, incrementan el ritmo de su ofensiva. No solo avanzan, sino que lo hacen a marchas forzadas", ha señalado Putin, que estima en 270 kilómetros cuadrados el territorio del Donbás conquistado por el Ejército ruso en agosto, menos de la mitad que en algunos meses en 2025.
El presidente ruso ha desvelado que las unidades rusas se encuentran a 12 kilómetros de la ciudad ucraniana de Sumi, capital de la región homónima, y que varios miles de soldados enemigos —unos 13 batallones— han sido rodeados en la región de Járkov.
En cuanto a las estancadas negociaciones de paz, asegura: "Nosotros no queremos congelar (el conflicto), queremos detener la guerra y lograr una paz duradera y absoluta. Estamos dispuestos a participar en el proceso negociador con todos, y en Ucrania y en Europa, aquellos que lo deseen", ha concluido Putin.