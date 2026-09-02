El Kremlin abre la puerta a una reunión trilateral entre Putin, Xi y Trump en noviembre

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha adelantado este martes que el presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping podrían celebrar una reunión trilateral en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Ushakov ha hecho estas declaraciones desde Bishkek, la capital de Kirguistán, donde Putin y Xi han asistido a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y han hablado de la posibilidad de realizar la cumbre tripartita.

Según el diplomático ruso, Xi ha mencionado que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también ha sido invitado. "Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", ha señalado el asesor presidencial.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha señalado que por el momento no tienen ningún anuncio sobre "la asistencia del presidente Trump a la APEC", ha declarado

Rusia, China y Estados Unidos forman parte de la APEC, organismo integrado por 21 miembros. La ciudad china de Shenzhen será la sede de la próxima cumbre de líderes los días 18 y 19 de noviembre.