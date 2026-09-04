Rusia ataca con un dron la sede de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev y Zelenski promete responder
- El incidente se ha producido cuando en la ciudad se encontraban el presidente de la Generalitat y la embajadora de España
- Albares ha condenado "enérgicamente" el ataque contra la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso que se ha producido contra la sede del Servicio de Seguridad cuando ambos se encontraban en la capital ucraniana, según han asegurado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos. De momento no ha trascendido que haya habido otras víctimas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que un dron fue dirigido deliberadamente contra el despacho del jefe en funciones del SBU, Oleksandr Poklad, con quien ha hablado tras el ataque. Zelenski ha ordenado preparar una respuesta “contundente” y, si es posible, “simétrica”, que contará con el apoyo del Ejército ucraniano. “La geografía de la respuesta ya está decidida. Elegiremos el momento para que dé resultado”, ha advertido.
Tras lo sucedido, el mandatario ha asegurado poco después que su país garantizará la seguridad de los negociadores estadounidenses, cuya visita se espera en Kiev para este próximo domingo.
Los españoles se encuentran bien
El incidente con el dron ruso también ha sido confirmado por fuentes de Exteriores a EFE, que han señalado además que el ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora. El evento ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio próximo al ataque.
Salvador Illa, por su parte, se encuentra en Kiev, en el último día de su viaje a Ucrania, donde este viernes se ha reunido con la monja catalana de origen argentino Sor Lucía Caram, con quien recorrió las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera.
El ministro de Asuntos Exteriores español ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable: va contra los civiles, el patrimonio y la paz", ha dicho Albares a través de las redes sociales refiriéndose también a que se ha producido cerca de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad.
De igual modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles". La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.
Una visita para reforzar el apoyo a Ucrania
El viaje de Illa, el primero de un presidente autonómico español a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, ha tenido una vertiente política, económica y humanitaria.
El presidente catalán llegó el jueves a Kiev en tren desde Polonia acompañado por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuyas delegaciones fueron reducidas ante la intensificación de los ataques rusos sobre la capital.
Illa y Collboni se reunieron ese mismo día con Zelenski, a quien trasladaron el apoyo de Cataluña a Ucrania. El presidente de la Generalitat defendió la adhesión del país a la Unión Europea y el empleo de los activos rusos congelados para financiar la ayuda y la reconstrucción.
La Generalitat firmó además acuerdos de cooperación con las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Leópolis. Los memorandos contemplan proyectos relacionados con la reconstrucción de infraestructuras y servicios esenciales, la energía, la salud, la reactivación económica y la atención a las personas desplazadas por la guerra.
En el ámbito humanitario, el Govern ha materializado durante el viaje una aportación de 800.000 euros al Fondo Humanitario para Ucrania, gestionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Illa también ha mantenido contactos con autoridades y empresarios ucranianos para estudiar la participación de compañías catalanas en la futura reconstrucción del país.
Collboni, por su parte, ha renovado con el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, el acuerdo de cooperación firmado por ambas ciudades en 2022 y ha entregado dos vehículos de Bomberos de Barcelona para los servicios de emergencia ucranianos.
El nuevo pacto amplía la colaboración a ámbitos como la resiliencia energética, la accesibilidad y la protección social y toma como referencia la cooperación que Barcelona mantuvo con Sarajevo durante la guerra de Bosnia.