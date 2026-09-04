Rusia ataca con un dron la sede de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev y Zelenski promete responder

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso que se ha producido contra la sede del Servicio de Seguridad cuando ambos se encontraban en la capital ucraniana, según han asegurado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos. De momento no ha trascendido que haya habido otras víctimas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que un dron fue dirigido deliberadamente contra el despacho del jefe en funciones del SBU, Oleksandr Poklad, con quien ha hablado tras el ataque. Zelenski ha ordenado preparar una respuesta “contundente” y, si es posible, “simétrica”, que contará con el apoyo del Ejército ucraniano. “La geografía de la respuesta ya está decidida. Elegiremos el momento para que dé resultado”, ha advertido.

Tras lo sucedido, el mandatario ha asegurado poco después que su país garantizará la seguridad de los negociadores estadounidenses, cuya visita se espera en Kiev para este próximo domingo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la cumbre de la OTAN de julio de 2026 en Ankara EFE / Metin Aktaş

Los españoles se encuentran bien El incidente con el dron ruso también ha sido confirmado por fuentes de Exteriores a EFE, que han señalado además que el ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora. El evento ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio próximo al ataque. ““ Salvador Illa, por su parte, se encuentra en Kiev, en el último día de su viaje a Ucrania, donde este viernes se ha reunido con la monja catalana de origen argentino Sor Lucía Caram, con quien recorrió las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera. El ministro de Asuntos Exteriores español ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable: va contra los civiles, el patrimonio y la paz", ha dicho Albares a través de las redes sociales refiriéndose también a que se ha producido cerca de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad. De igual modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles". La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.