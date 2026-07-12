El Gobierno quiere endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria
- El Ministerio de Transportes va a realizar una propuesta mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal
- La reciente oleada de robos de cable ha provocado retrasos e interrupciones en el servicio, con miles de viajeros afectados
El Gobierno quiere endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, tras la reciente oleada de robos de cable, que está provocando retrasos e interrupciones en el servicio, con miles de viajeros afectados.
De este modo, según ha podido saber RTVE, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, reforzando así la protección de una infraestructura crítica para garantizar la prestación del servicio público.
La propuesta que está ultimando el ministerio que dirige Óscar Puente incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.
El objetivo es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria", han señalado fuentes de Transportes a RTVE.
Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad, el último este viernes, evidenciando el grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que se reproducen en otros puntos de España.
La respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las "graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial".
La Alta Velocidad registra en mayo un nuevo descenso de viajeros
Además de los robos de cable, las incidencias en las vías, los retrasos, las suspensiones, los cortes del tráfico ferroviario, la dificultad de atender a los viajeros "atrapados" en los vagones parados y las reparaciones tras el accidente de enero en Adamuz (Córdoba) han retraído la subida de viajeros al tren en lo que llevamos de año.
De este modo, la Alta Velocidad (Ave, Ouigo, Iryo y Avlo) registró en mayo un nuevo descenso interanual en número de viajeros, el quinto consecutivo desde enero, con un 7,1% menos que en el mismo mes de 2025.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras el descenso en el uso de la Alta Velocidad del 19,6% en los cuatro primeros meses, mayo ha continuado con la tendencia a la baja con 3,6 millones de viajeros transportados, que arroja una caída acumulada del 16,8% entre enero y mayo.
También se han sumado diversos fenómenos meteorológicos extremos como los incendios. Estos últimos han provocado, en las últimas semanas, la suspensión de la circulación ferroviaria de algunos trenes de Alta Velocidad.