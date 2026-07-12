El Gobierno quiere endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria, tras la reciente oleada de robos de cable, que está provocando retrasos e interrupciones en el servicio, con miles de viajeros afectados.

De este modo, según ha podido saber RTVE, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, reforzando así la protección de una infraestructura crítica para garantizar la prestación del servicio público.

La propuesta que está ultimando el ministerio que dirige Óscar Puente incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.

El objetivo es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria", han señalado fuentes de Transportes a RTVE.

Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad, el último este viernes, evidenciando el grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria, unos hechos que se reproducen en otros puntos de España.

La respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las "graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial".