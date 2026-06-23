La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla ha quedado interrumpida este martes alrededor de las nueve de la noche tras registrarse una avería en la infraestructura eléctrica que afecta al sistema de catenaria en el tramo comprendido entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz.

El problema no solo ha impactado en los trenes de larga distancia, sino que también ha provocado alteraciones en los servicios de Media Distancia y en las líneas de Cercanías del área metropolitana de Sevilla, generando importantes incidencias en la movilidad de la zona.

Como medida para los pasajeros de la línea entre Madrid y Sevilla, se han activado de forma excepcional cambios de billetes y devoluciones sin ningún tipo de penalización, mientras se trabaja en la resolución de la incidencia para restablecer la normalidad del servicio.

A parecer, el tren de Madrid a Huelva se queda parado en Córdoba por este accidente en la red eléctrica y los pasajeros, que llevan desde las 19:50 encerrados en los vagones, no han sido informados todavía de la reparación de la avería ni de si van a ser trasladado en transporte por carretera.