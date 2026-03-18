Retrasos en los trenes de alta velocidad con Madrid por una incidencia de dos horas en las señalizaciones de Adif

Jornada de retrasos en los trenes de alta velocidad de Madrid por una incidencia de dos horas en los sistemas de señalización de Adif. El administrador de la infraestructura ferroviaria ha informado que a las 9.50 horas de este miércoles la circulación con origen y destino en las estaciones Puerta de Atocha Almudena Grandes y Chamartín Clara Campoamor se ha recuperado después de haber restablecido "totalmente" el control del tráfico.

"Los trenes que se encontraban detenidos vuelven a circular, si bien con retrasos significativos. A lo largo de la jornada, estos retrasos irán disminuyendo progresivamente", ha añadido en un mensaje en la red social X.

El fallo informático en los sistemas de señalización de Atocha se ha notificado a las 8.00 horas de la mañana, cuando muchos pasajeros se dirigían a sus puestos de trabajo. A las 9.00 horas, Adif ha informado que se estaba "recuperando de forma progresiva" el servicio, pero hasta 50 minutos después no se ha dado por solventada la incidencia. A las 10.00, varios viajeros en Puertollano se quejaban a través de X de las persistentes paradas.

Ante esta situación, Renfe ha pedido a sus clientes que presten atención a las indicaciones de megafonía y teleindicadores de la estación, así como al personal del operador. Preguntado por usuarios con billetes de tren comprados para este miércoles más tarde, ha informado que en caso de demora les será "notificado previamente" a través de SMS o e-mail.