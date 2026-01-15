Atocha sufre retrasos en una veintena de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

La estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes registra esta tarde varios retrasos de más de una hora en algunos trenes de alta velocidad que conectan Madrid y Barcelona.

La incidencia se ha originado después de que un tren se haya quedado parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, y haya afectado a los sistemas de electrificación de la red. Así lo han explicado a EFE fuentes de Adif, que han detallado que a lo largo del día se han visto afectados unos 20 trenes.

Concretamente, la avería se ha registrado cerca de las 12:45 horas y, según Adif, la incidencia se ha producido entre la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo. El personal de Adif se encuentra trabajando para solventar esta incidencia "lo antes posible".

Entre los trenes afectados están un AVE y otros trenes de Ouigo y de Iryo con salida programada desde Atocha. También se ha visto afectado un Alvia con destino a Pamplona, ya que usa la misma línea que va a Barcelona. En cuanto a las llegadas, también hay varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona.