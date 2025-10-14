Restablecido el tráfico de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valladolid con 15 trenes afectados

La línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valladolid se ha restablecido alrededor de las 14.45 horas después de haber sufrido incidencias esta mañana por el arrollamiento de una persona en la vía a la altura del municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma. Tal y como ha comunicado el operador a las 14.45 horas, ya se permite que circulen trenes entre Olmedo y Valdestillas y los trenes que estaban detenidos pueden a reanudar la marcha. El suceso ha afectado a un total de 15 trenes a lo largo de la mañana, según fuentes de Adif.

Los enlaces que han sufrido retrasos unían Madrid con destino Valladolid, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao, según fuentes de Renfe. De hecho, desde las 11.00 horas ya había varios trenes Alvia, AVE, Avant y AVLO que sufrían retrasos y se han visto obligados a parar su trayecto como consecuencia del suceso. Algunos de ellos partían de Bilbao con dirección a Madrid, de Murcia con destino a Burgos, de Santander con dirección a Alicante y de Valencia a León.

El incidente, no obstante, no ha afectado a la conexión con Galicia y, por tanto, sí han circulado los trenes a Galicia y a Zamora, como han explicado fuentes a RTVE.

El tren que ha arrollado a la persona en el punto no autorizado es un Alvia con destino Avilés que ha salido a las 9.15 horas de este martes desde Madrid. A las 10.02 horas, Adif avisó al teléfono 112 del arrollamiento de una persona en Hornillos de Eresma, que ha fallecido, según han confirmado a EFE desde la Subdelegación del Gobierno.